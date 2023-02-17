一机搞定多种功能 格兰仕DR空气炸微波炉

【天极网家电频道】格兰仕有一款DR空气炸微波炉，将空气炸功能与微波、烧烤、热风烘干功能结合，一机多用。定位高端，设计颜值颇高，目前官方价格1799元。



格兰仕DR空气炸微波炉

格兰仕DR空气炸微波炉的控制面板集成在炉门右侧，采用触摸按键设计，实测按压效果灵敏。旋钮上方是空气炸、食材烘干两大类菜单，提供了一些常见的食谱。旋钮下方是变频微波、烧烤两大类功能，提供了热牛奶、热饭菜、解冻等常用操作，使用简单。



操控面板

格兰仕DR空气炸微波炉采用下拉门设计，门可近90度放平，可作为一个操作台使用，方便拿放食材，在食材放入炉腔内之前，可临时放在这里调理一下。下拉门上的黑色圆窗是不透光的，从外看不到炉腔内。门轴采用全铝设计，开启和关闭十分顺滑。



下拉门

炉腔有25L的大容量，可以放下一整只鸡甚至更多食材，满足多人食用的烹饪需求。炉腔内胆采用不锈钢材质，耐用且易清洁。上方可看到有两根烤管，下方有两根隐藏的烤管。

配件方面，格兰仕DR空气炸微波炉标配了炸篮托及炸篮盘、烧烤架三样，用于空气炸、烧烤/烘干。配套的炸篮表面具有不粘涂层，烹饪时食物不易产生粘连器皿的情况。空气炸篮上层放置食物，下层集油接屑，特殊的结构设计，让食物无需翻面，也能实现均匀烘炸。下层炸篮托，收集滴下的油脂，由于有表面涂层，清洁起来比较方便。如果配有烧烤用的接油烤盘就更好了。



配件

空气炸是近年来流行的烹饪方式。这是一种比较健康的无油烹饪，使用高温空气“炸”食材，不使用油即可炸食物――不过食物本身最好带点油脂。预置空气炸的烹饪菜单提供了薯条、排骨、鸡翅、鸡腿、鸡米花、牛排等六种。食物也可以根据本身食物类型、大小重量，来参照着使用菜单烹饪。将鸡翅腌制准备好，均匀放置在炸篮上，然后放入炉内，设定菜单，只需要按“鸡翅”、“确定”即可，十分便捷。



用格兰仕DR空气炸微波炉，空气炸鸡翅

格兰仕DR空气炸微波炉还是一台烤箱，其面板上有“定温烘烤”键，可以设定35-200摄氏度，10-95分钟，实现烤肉、烤饼干、蛋挞、披萨等烹饪。它配备了上下各两根的光波烤管，这点还弥补了很多“一体机烧烤无底火”的劣势，增加的底部隐藏式烧烤管进行了温度补偿，使烘焙上色更均匀，不用再中途打开翻面。

烘干也即风干，格兰仕DR空气炸微波炉配备了光波烤管，可以用于烘干功能。它的烘干预设程序提供了水果、坚果、根茎、肉干、鱼虾、香料等六种。用户可以通过这一功能来自制小吃零食，风干储存食材，在家DIY柠檬干、西柚干、猪肉脯、干香菇、干辣椒，或者给宠物猫做小鱼干、肉干等等。



炉腔

格兰仕DR空气炸微波炉具有变频微波功能。它搭载自主研发的磁控管与第四代变频器，通过设定5档变频微波功率调节，可精准匹配不同种类的食材，火力澎湃、高效速热，同时绿色节能，达到一级能效。点“变频火力”即可进入微波功率选择模式，系统预设了200W、350W、550W、700W、900W等五个档次。平时操作时，也可以将旋钮向右转，可以快速启动微波高火并选择烹饪时间。



“太空舱”的造型创意



格兰仕DR空气炸微波炉这款产品主打格兰仕的“宇宙厨房”概念，提倡的无明火、无油烟烹饪方式，可以消除烹饪过程中的烟熏火燎，从而减少对人们呼吸系统和皮肤等的伤害，空气炸等少油脂的烹饪方法也能让人们吃得更营养健康。

总的来说，格兰仕DR空气炸微波炉设计典雅大方，集成的微波、烘烤、烘干、空气炸四种都是实用功能，能够满足现代家庭厨房烹饪的多种需求。操控方式简单，多种常用烹饪方法可两键快速启动。在烹饪时，工作噪声不大，耗电量也在可接受范围内。