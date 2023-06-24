燃电混动静音运行 云米AI燃气热水器Super Pro

【天极网家电频道】前不久，云米推出一款AI燃气热水器Super Pro。这款新品具是有“燃电混动”功能，燃气燃烧加热+电力快速加热，整合了两类热水器的加热方式，加热速度更快，热水温度更稳定，噪音降低，出水量大。



云米AI燃气热水器Super Pro

我们评测了这款云米AI燃气热水器Super Pro，具体型号是云米JSQ30-VGW1633。其热水产率16L，可增容至17.5L，供全屋多点用水，具有零冷水功能；使用12T天然气，额定热负荷30kW，内部换热器材质为磷脱氧铜；适用水压220MPa，可低压启动；内置电力速热模块，37dB静音运行，有电辅热防冻；出热水恒温，温差小于0.3℃；内置过滤系统，五重抑菌；此外还有多重安全保护、纤薄机身设计、风机自清洁、AI控温、APP远程操控等功能。下面来看看测试过程。

显示及操控区域

云米AI燃气热水器Super Pro机身正面右边黑色区域是显示及操控区域。这里会显示热水器的设定温度、WIFI状态、零冷水状态等。触控区域可设定温度，开启或关闭燃电混动、厨静洗、零冷水、增压等常用功能。



显示及操控区域

燃电混动黑科技

云米AI燃气热水器Super Pro具有创新的“燃电混动”功能，它电动汽车的混合动力原理，内置燃气“密闭稳燃舱”，增加“电力速热舱”，有燃气+电能两种加热动力，可组合三种加热模式。结合两种动力的优点，能实现恒温、速热、大水量、静音。



燃电混动

燃电双动力一起加热，使加热速度提升了30%，快速达到设定温度，同时大热水量持续不断宛如瀑布，避免冷热不均，中途关水再开，也能保持恒温。“厨静洗”模式是纯电力加热的模式，用于厨房热水使用，不启动燃气，纯电加热实现了静音运行，最低37分贝，不会影响家人休息。

噪音测试

静音运行是云米AI燃气热水器Super Pro的一个亮点，这里我们就先来测试它的运行噪音。

在这里我们提供一个参考数值：

0－20 分贝：很静、几乎感觉不到；

20－40 分贝：安静、犹如轻声絮语；

40－60 分贝：一般、普通室内谈话。



噪音测试

我们首先测得室内环境噪音约49分贝。然后开启热水器，设为“厨静洗”模式，把噪音仪贴近热水器机身近处，测得其工作噪音同样约49分贝，与环境噪音一致，可见这一模式工作时并未产生更多噪音。



噪音数据曲线

开启燃电混动、零冷水功能，这时热水器开始打火燃烧加热，把噪音仪贴近热水器机身近处，测得其工作噪音约57分贝，不比人说话的声音大。在距离热水器两米处，噪音继续减小，约52分贝左右。以笔者评测热水器的经验看，这款云米AI燃气热水器Super Pro的工作噪音确实比一般热水器要低一些。

零冷水技术，随时都有热水用

普通的燃气热水器想用热水时，打开花洒、水龙头要先放掉一段冷水，既浪费时间又浪费水。云米AI燃气热水器Super Pro采用零冷水技术，有循环回水加热功能，将管道中的冷水进行加热，这样只要一打开花洒、水龙头很快就能出热水。



零冷水测试

我们使用多路温度纪录仪来测试零冷水功能。在打开零冷水功能，预热完成后，打开位于位于浴室的远端水龙头，将温度探头置于水流中，测试水温变化，温度数据采集间隔为1秒。



零冷水测试，温度曲线

在测试中，温探头一开始的环境温度是25℃左右，然后打开水龙头，马上测得最初出水温度为35.5℃，确实实现了零冷水。然后出的热水温度继续上升，升到40.1℃时花费时间为31秒，升到最高41.2℃为36秒。

不忽冷忽烫，恒温测试，10分钟沐浴

保持水温的恒定、不忽冷忽烫是高端热水器必备的功能。我们通过一项10分钟的长时间测试来观察云米AI燃气热水器Super Pro的水温稳定能力。

打开位于位于远端的浴室花洒，将温度探头置于水流中，测试水温变化，温度数据采集间隔是5秒钟。



10分钟水温稳定测试

从数据看，水温总体保持在38.3-39度左右，整体的温度变化曲线还算平稳。由于是人手测试，中途出现过手抖使探头脱离热水的情况，有几秒钟36度左右的温度。



恒温测试曲线

多点用水，涡轮增压

云米AI燃气热水器Super Pro具有16L/min的大水量，通过燃电混合加热，在16L的基础上又增容了1.5L，可以满足浴室、厨房、洗漱等多房间同时用热水的大水量需求。

在测试中，我们先开启浴室花洒，然后分别打开卫生间水龙头、厨房水龙头，都是使用热水。在开启水龙头时，花洒的水温会有一瞬间的小幅下降，然后很快回升。

云米AI燃气热水器Super Pro还内置水泵，提供涡轮增压功能，水压不足时可以打开这一功能。据介绍，它可以实现10m高度，120m循环距离的供水。

云米AI燃气热水器Super Pro还内置水泵，提供了涡轮增压功能，水压不足时可以打开这一功能。据介绍，它可以实现10m高度，120m循环距离的供水。我们打开了这一增压功能测试，多点同时用水时，浴室花洒水流变化会比没打开时要小，提升了沐浴体验。

电磁辐射测试

电器在工作时，会对周围的环境产生电磁辐射，当电磁辐射超过一定强度时会构成“电磁污染”，会使人头疼、失眠、记忆衰退、视力下降、血压异常等。

我们使用电磁辐射测试仪来进行测试。首先测得厨房环境的基准辐射值约2.2mG(毫高斯)。然后在云米AI燃气热水器Super Pro工作时，将辐射测试仪贴近热水器，测得电磁辐射约2.2mG(毫高斯)，这一数值与环境基准辐射相同，没有超过安全数值，不影响人体健康。



电磁辐射测试

手机APP操控

云米AI燃气热水器Super Pro可以使用APP操控，APP是“云米商城”或米家APP，支持远程控制。APP里可设置的功能比热水器上要多得多，有开关、洗浴模式选择、温度设置、加热模式、涡轮增压、零冷水巡航、防冻等等。

云米AI燃气热水器Super Pro有AI自学习模式，它会自动生成用户专属的用水时间段，提前启动热水加温模式，为用户省时省力。

五重抑菌系统

据介绍，云米AI燃气热水器Super Pro内部还有五重抑菌系统，能消灭水中各类细菌杂质，提升水质，让沐浴用水更洁净。进水口滤网，滤除大块杂质；铜制进水口，抗污垢，不易生菌；磷脱氧铜水箱，抗菌耐腐蚀；银离子抑菌，99%抗菌率；磁吸净化，吸附铁锈，净化水质。

总结

下面通过一段视频来简单回顾下测试过程：

总体来看，云米AI燃气热水器Super Pro功能丰富，性能强大，比市面上不少常规燃气热水器、电热水器功能要强大，适用人群广泛。这款产品近日618促销价2199元，有兴趣的朋友可以关注。