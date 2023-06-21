燃电混动 云米AI燃气热水器Super Pro

【天极网家电频道】前段时间，云米推出一款新品――AI燃气热水器Super Pro。这款热水器最大的特点是有“燃电混动”功能，听起来是电动汽车的功能，相当新奇。它的“燃电混动”是指燃气燃烧加热+电力快速加热，整合了两类热水器的加热方式，结合了两者的优点，加热速度更快，热水温度更稳定，噪音降低，出水量大。

我们评测的这款云米AI燃气热水器Super Pro，其具体型号是云米JSQ30-VGW1633。其热水产率16L，可增容至17.5L，供全屋多点用水，具有零冷水功能；使用12T天然气，额定热负荷30kW，内部换热器材质为磷脱氧铜；适用水压220MPa，可低压启动；内置电力速热模块，37dB静音运行，有电辅热防冻；出热水恒温，温差小于0.3℃；内置过滤系统，五重抑菌；此外还有多重安全保护、纤薄机身设计、风机自清洁、AI控温、APP远程操控等功能。下面来详细体验下。



云米AI燃气热水器Super Pro，具体型号JSQ30-VGW1633

外观、配件

云米AI燃气热水器Super Pro外观主体颜色为灰色，搭配黑色。机身正面灰色下有一些斜条纹，整体为现代风格。

云米AI燃气热水器Super Pro采用纤薄设计，机身侧面厚度只有16厘米，可以节省厨房的宝贵空间。



机身厚度16cm

机身侧面标有产品名称、型号、参数等。从中我们可知，这是一款“家用供热水燃气快速热水器”，额定热负荷30kW，额定产热水能力16kg/min，能效等级2级。



参数标签

机身上印有产品名称“Super Pro”，以及多个功能标签，“Electronic Thermostat”（电子温控器），“16L燃电混动零冷水”。



机身标签

机身正面右边是显示及操控区域，下有燃电混动的标识。



操控区域，燃电混动标识

显示及操控区域

云米AI燃气热水器Super Pro机身正面右边黑色区域是显示及操控区域。这里会显示热水器的设定温度、WIFI状态、零冷水状态等。触控区域可设定温度，开启或关闭燃电混动、厨静洗、零冷水、增压等常用功能。



显示及操控区域

机身侧面标有产品名称、型号、参数等。从中我们可知，这是一款“家用供热水燃气快速热水器”，额定热负荷30kW，额定产热水能力16kg/min，能效等级2级。

燃电混动黑科技

云米AI燃气热水器Super Pro具有创新的“燃电混动”功能，它电动汽车的混合动力原理，内置燃气“密闭稳燃舱”，增加“电力速热舱”，有燃气+电能两种加热动力，可组合三种加热模式。结合两种动力的优点，能实现恒温、速热、大水量、静音。



燃电混动

燃电双动力一起加热，使加热速度提升了30%，快速达到设定温度，同时大热水量持续不断宛如瀑布，避免冷热不均，中途关水再开，也能保持恒温。“厨静洗”模式是纯电力加热的模式，用于厨房热水使用，不启动燃气，纯电加热实现了静音运行，最低37分贝，不会影响家人休息。

顶部排烟口内有单向止逆阀，防止外面烟气倒入。



止逆阀



底部进出水口、进气口

由于内置了电热模块，云米AI燃气热水器Super Pro的电源适配器用的不是一般燃气热水器的10A插头，而是采用电热水器的16A插头。



16A电源适配器

配件包括排烟管、铝箔、单向阀、波纹管、铜堵盖、螺栓等等多种。



配件

总体来看，云米AI燃气热水器Super Pro的功能相当丰富，燃电混动、电力速热无感静音、涡轮增压、零冷水、恒定水温、AI控温、五重抑菌、16L大水量、多重安全防护、WIFI及APP远程操控等等，高端热水器该有的都有。其功能丰富，性能强大，比市面上不少常规燃气热水器、电热水器功能要强大，适用人群广泛，有兴趣的朋友可以关注。