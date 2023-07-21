全拆卸式炉头、可移动聚能环 燃气灶也能有新设计

【天极网家电频道】燃气灶，对一般人来说都是那样子，大部分人不会有什么特别的需求，购买时也不会去注意。不过，如果仔细提一下的话，你可能会觉得，哦是哦还有这样的点，有这个也不错――比如，炉头能够全拆开，方便清洁；或者，给炉子加个定时功能？



德意燃气灶Z5plus

本文要聊的就是燃气灶的新风向。举例的这一款是德意燃气灶Z5plus，具有5.2kW大火力，68%热效率，便利清洁可拆卸式炉头，有电子定时、烟灶联动功能。一起来看看吧。

这款产品的具体型号是德意JZT-SE313T，跟德意烟机CXW-268-HJ98S2，组合成德意S2+3T烟灶黄金套装。



德意A6Pro，Z5Plus，烟灶套装

这款德意Z5Plus燃气灶，搭载POWER大火力燃烧科技，具有5.2kW大火力，68%热效率，可以精准调控火力，大火猛，小火稳。





德意Z5Plus采用分体式螺旋桨燃烧内驱：三叶广口扇型通道释放充足燃气，120mm大直径燃烧器提供充足氧气，达成最优燃烧配比；底部空气补能舱有效富氧，保障持续燃烧动力；空燃混合气流经过螺旋桨扇叶结构，达到最佳气动状态，实现5.2kW大火力。



炉头，可移动式聚能环

德意Z5Plus的炉头，采用外焰炉架贴合设计，使温度最高的外焰与锅底充分接触，热量吸收更充分。配有一个分体式可移动的搪瓷聚能环，可以锁住热能不散失，从而实现68%的超高热效率，远超国家一级能效，高效烹饪。

炉头创新性采用可拆卸式设计，可以更全面地拆解出来，即使烹饪时汤滚出来，也能很方便地彻底清洁。这点比只能拆炉架的常见煤气灶要方便得多。炉头底部的黑色搪瓷水盘，也耐脏易清洁。



可拆式炉头

Z5Plus有智能触摸电子定时功能，可设置1-99分钟烹饪时间，到点提醒、自动关火，保障安全；采用SONIX进口智能芯片，超低功耗，节能环保。



火力调节旋钮，电子定时

德意Z5Plus具有烟灶联动功能，灶具点火时，德意A6Pro烟机会即时启动。在灶具关闭后，油烟机也会运行三分钟清除余烟后自动关闭，智能省心。



烟灶联动

在安全方面，德意Z5Plus有八大安防，让用户安心烹饪：

四重防爆面板，有效散热阻燃，无惧高温

四重隔热设置，旋钮/炉架挡片/面板/聚能环全面防烫

四重定点防滑，大火盖/小火盖/盛液盘/炉架固定设计，火苗稳定不滑锅

智能熄火保护，自动切断气源，防止燃气泄露

童锁保护，旋钮旋压式设计，防止误触点火

高稳定性脉冲点火，即点即燃不久等

阀体、气密性、蓝焰全品检测

气电分离，安全性能更高



1级能效标识

德意Z5Plus燃气灶的底壳尺寸是可调节设计，可以灵活适配（630－700）*（330－400）mm之间的任意开孔尺寸。通过增加配件，可以兼容多种使用场景，新房用新灶尺寸，老房焕新灶台面也不用费力改造。



底壳尺寸可调节



底壳尺寸可调节

总体来说，德意Z5Plus燃气灶火力强大，电子定时的功能实用，可拆式炉头方便用户清洁，八大安全保障也让用户放心。有兴趣的朋友可以关注。