油烟机开大风压，加大面积拢烟是什么效果？

【天极网家电频道】抽风排烟是油烟机最基本也最实用的功能。近几年，抽油烟机除了排风量吸力这个参数，有的还发展出了大风压这一技术参数。德意大风压油烟机A6Pro是今年发布的新品，具有1200Pa超大风压，24m3/min超大吸力，抽风排烟性能强大。此外，这款烟机还拥有超薄机身，进深350mm，可适配多种橱柜；宽幅天幕，可高效拢烟；高温自清洁，自动除油免拆洗；还有挥手智控、烟灶联动、延时关机等智能功能。

1200Pa超大风压，24m3/min超大吸力

德意这款旗舰产品A6Pro，采用德意MAX12大风压核心科技，由SP3.0全直流变频电机、飓风广域叶轮、无阻式增压风道系统协同，实现1200Pa超大风压，在做饭高峰期能更强力地排出油烟，无惧烟道拥堵和油烟倒灌。

德意A6Pro通过定制280mm大直径叶轮，配合电机高速旋转提供的动力，形成24立方米/分钟的超大吸力，能瞬间吸走爆炒油烟。

现场工作人员为我们进行演示，直观地展示了大风压的威力。在演示模式下，操控板中央的红圈会显示转数。工作人员把一块板放到油网前面，强大的吸力一下就把板子吸住了，掉不下来。同时，烟机侦测到风道不畅，电机便加大动力输出，增大了转数，红圈内的数字一下由760迅速飙升到1078，乃至1422。说明随着风道阻力的增大，转速也越大，风压也随之增大。



大风压演示

拢烟能力测试

德意A6Pro烟机的宽度是895mm，它的拢烟板也是一块895mm长的超宽面板，有效的拢烟宽域是794mm。烟机的拢烟板由内而外可旋转张开90°，广翼拢烟开角，与机身形成了422mm的宽幅翼展深度，成为一个天幕高效拢烟区，将油烟吸拢进去不逃逸。



拢烟板张开90°



拢烟区域

具体的拢烟排烟效果如何呢？我们使用两个汽雾发生器生成大量汽雾，来进行测试。



拢烟测试

从下图中我们可看到，大量的汽雾弥漫在灶台上，打开德意A6Pro烟机的排烟，马上把堆积的汽雾排放出去了，没有逃逸。

风速测试

我们用风速计测试德意A6Pro油烟机在使用时各档的风速吸力。在打开弱档时，测得风速大约4.1米/秒，为3级风力；强档约6.0米/秒，超劲吸档约7.5米/秒，达到4级风力，很是强劲。

下图是一个风力示意图，可以看到3级4级风力还是比较明显的，能够把旗子和树枝吹晃动。

噪音测试

油烟机一般吸力越强，噪音越大。德意A6Pro油烟机的吸力如此强劲，噪音会如何呢？官方标称54dB（声压级; A计权声功率级为68dB），并不非常大，我们使用噪音仪进行实际测试。

噪音仪放置在距烟机约0.5米处，人烹饪时站在灶台前的位置。首先我们测得环境噪音约47.5分贝（dBA），然后测得烟机用弱档工作时噪音约53.5分贝，强档约61分贝，超劲吸档约66.5分贝。



噪音测试

通过噪音的变化曲线，可以比较直观地看到三个不同档位的噪音等级：



噪音变化曲线

通过下图的参考，可以比较出这款油烟机的噪音大小。即使在卖场比较嘈杂的环境下，德意A6Pro油烟机的工作噪音也仅比人说话声大一点，不算吵，不会影响到厨房之外的客厅。

总的来看，德意油烟机A6Pro的拢烟排烟能力非常强，1200Pa超大风压，配合24m3/min超大吸力，使其无惧烹饪高峰时间公共烟道压力。噪音也不算太大，做饭炒菜时不会炒到客厅。有兴趣的朋友可以关注。