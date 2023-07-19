超薄机身、宽幅天幕 德意A6Pro油烟机设计

【天极网家电频道】今年上半年德意推出一款旗舰级的大风压油烟机A6Pro，在前代产品A6的基础上升级，风压从900Pa升至1200Pa，配合24m3/min超大吸力，排烟能力更猛了。德意A6Pro油烟机拥有超薄机身，进深350mm，可适配多种橱柜;895mm宽幅天幕，可高效拢烟;高温自清洁，自动除油免拆洗;还有挥手智控、烟灶联动、延时关机等智能功能。

超薄机身设计，进深350mm

我们测评的是一台德意大风压油烟机A6Pro系列HJ98S2烟机，它外形简洁大方，线条笔直流畅。机身主体为黑色，顶部为深灰色。它采用超薄设计，可以适配多种尺寸的吊柜，整体嵌入，不会从厨柜中凸出来，更为美观，适合当前的嵌入式、橱电一体潮流。



德意A6 Pro油烟机

德意A6Pro机身采用超薄设计，主机进深350mm、高度310mm。我们用卷尺进行了实际测量，进深确为350mm。在卖场里还有其它常规的油烟机，其进深约485mm，两者差距接近28%。



350mm进深

超薄机身还可以节省空间，当用户有需要用大锅时可以放得下，烹饪空间更开阔。



侧面看，烟机进深比灶台宽度要明显小

从侧面看，可以看出，德意A6Pro烟机的占用空间要明显地小，让出了不小空间。



烟机不会凸出吊柜

宽幅天幕拢烟，895mm超宽面板

从正面看，德意A6Pro烟机的宽度是895mm。它的拢烟板也是一块895mm长的超宽面板，有效的拢烟宽域是794mm。



宽度895mm

德意A6Pro烟机的拢烟板由内而外可旋转张开90°，广翼拢烟开角，与机身形成了422mm的宽幅翼展深度，成为一个天幕高效拢烟区，将油烟吸拢进去不逃逸。



拢烟板张开90°



拢烟区域

操控、功能

操控方面，德意A6Pro油烟机搭载触摸操控面板，触摸反应灵敏。操控面板上有多种功能，包括手势操作、高温自清洁、照明、超劲吸、时间显示、弱档、强档、电源等。



操控面板

德意A6Pro油烟机具有挥手感应智能操控，挥手之间自动开机，开始抽油烟，再挥关机，双手不触碰，操控更轻松。这样隔空操控，适合烹饪时手上有油污的情况，不用触碰到面板。

另外，德意A6Pro有延时关机功能，灶具关闭后，油烟机会继续排烟三分钟，把残余油烟清除干净，然后自动关闭。



手势操控

德意A6Pro烟机具有烟灶联动功能，德意相应灶具点火时，烟机会即时启动。在灶具关闭后，油烟机也会运行三分钟清除余烟后自动关闭，智能省心。



烟灶联动

照明方面，烟机两边配有两道大面积的白色LED氛围灯，功率2W*2，可以照亮灶台，炒菜看得清。



LED氛围灯

油网为易拆卸设计，方便清洁。



易拆卸油网

大容量油杯，拆装便捷。



大容量油杯

德意油烟机A6Pro机身超薄，能为用户节省不少空间。它的拢烟排烟能力非常强，1200Pa超大风压，配合24m3/min超大吸力，使其无惧烹饪高峰时间公共烟道压力。挥手智控、高温自清洁、烟灶联动等功能，让用户使用起来更方便。

总体来说，德意A6Pro油烟机设计美观，功能实用，性能强大，是值得关注的高端厨房电器。