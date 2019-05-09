德意第三轮品牌专列正式首发启程 带你重温“丝绸之路”

作者：张利媛

【天极网家电频道】5月9日，德意大风压油烟机号高铁第三轮品牌专列正式首发启程，从上海出发，沿着丝绸之路一路西进，开往新疆乌鲁木齐。这是继沪昆线、京沪线之后，德意冠名的第三条品牌专列，从中国最东南到最西北，辐射4115公里，沿着东海之滨到大漠边陲一路奏响铿锵的“出塞曲”。随着上海―乌鲁木齐线路的冠名列车首发，第一批旅客、铁路工作人员和德意电器区域管理层等一起见证了德意又一品牌专列的鸣笛起航。

打造德意大风压油烟机号品牌专列，全面布局中国高铁线路的传播，这是德意电器继签约中国女排之后，在2019年度推出的又一波大动作。德意规划全年高铁广告覆盖的线路横穿东西、纵贯南北，覆盖22个省，贯穿398个核心城市，预计辐射受众超过一千万人次。

形象风帆，再造德意品牌之势

德意电器深耕厨电行业27年，以突破科技的创新和精工匠造的产品，引领中国厨电行业的进化和发展，赢得了客户和业界的一致肯定。此次重磅冠名高铁品牌专列，是德意品牌战略升级的重要举措。德意电器与高铁传媒达成战略合作，力求让品牌搭上高铁的快车，飞驰在品牌扩张的大道上。

高铁列车冠名不仅能直观地展现德意电器的行业地位与品牌形象，更能通过高铁这一高速运行的流动名片将德意的影响力快速扩大，从京都到岭南，从塞外到江南，九州大地处处都能听到德意的声音、看到德意的形象，无疑是提升品牌知名度和美誉度的又一力作。

出塞新曲，谱写人文历史风光巨篇

德意大风压油烟机号第三轮品牌专列，运行22条线路93个车次，西进4115公里，将陪伴150万旅客西出阳关见故人!该专列的首发，代表德意品牌传播奏响了 “新出塞曲”。从东方明珠到天山北麓，穿越汉唐鼎盛时期的三大古都――南京、洛阳、西安;途径现代中国卫星的摇篮――酒泉卫星发射基地;随着德意春风几度玉门关，沿着丝绸之路重温古迹。上下五千年，纵横八千里，德意大风压油烟机号品牌专列仿佛穿越在历史长河之中，见证西域灿烂文明逐渐揭开神秘的面纱，不到楼兰终不还!

德意第三轮品牌专列上海―乌鲁木齐线，覆盖161个县市，途径苏州、南京、郑州、西安、兰州、酒泉、玉门、乌鲁木齐等城市，从祖国的最东南包邮圣地到最西北边陲重镇，停靠25个站点，一路风土人情、特色美食轮番呈现。光是闻名全国的特色面条就能吃到十来种：镇江锅盖面、河南烩面、西安biangbiang面、兰州拉面、新疆拌面、维吾尔族拉条子......更用不提西北的羊肉和新疆的瓜果了，堪称吃货的福音，美食家的幸运之旅。

德意品牌形象陪伴旅客从吴侬软语的江南，穿越黄土高坡，路过龙门客栈，遇见一眼千年的长安，途径牡丹花城洛阳，一路向西度过玉门关，在天山脚下唱一曲敕勒歌。戈壁驮铃声声慢，风吹草低见牛羊，绿洲胡杨琵琶曲，更吹羌笛关山月。诗和远方，心之所向，德意第三轮品牌专列，伴随150万人在漫长旅途中踏出每一个梦想的脚印。

大风压油烟机，德意十年专注大风压科技

深耕厨电行业27载，德意电器从油烟倒灌的痛点出发，潜心专研烟机大风压科技十年，在2019年再次取得突破性研发成果：MAX9.0大风压核心科技，成就900Pa超大风压的A6系列强悍来袭， 让高层住宅的油烟如同乘上高铁一般在公共烟道内疾驰排出，再无油烟倒灌之忧。

2008年，德意开始专项研究油烟机风压与空气动力学的课题;2012年德意推出420Pa大风压的1898油烟机，首次提出“大风压油烟机”的概念;2015年，油烟机新物种穹顶系列在德意诞生，其中HT2088风压突破480Pa; 2016年，近吸式V6系列将大风压推进到650Pa;2018年，极智系列850Pa超大风压油烟机问世，突破行业极限;而在2019年中国家电及消费电子博览会上德意A6系列首次亮相，900Pa超大风压再次震撼业界。十年来的专注和坚持，德意掌握了大风压的核心技术，在油烟机强排领域拥有绝对话语权，并不断引领着行业的进化。

以“德意大风压油烟机”之名冠名高铁，表明了德意在大风压领域树立的标杆地位，是德意强排冠军的见证，同时推动了大风压油烟机优势的普及和传播，为消费者提供了更广泛有更专业的厨电选择空间。

上海―乌鲁木齐线，我们承包了!