极客美食：口感绵密―电饭煲版腊八粥

作者：龚美林

【天极网家电频道】每年腊八节，北方的小伙伴们都会煮腊八粥。今天，我们为大家分享的食谱就是腊八粥，它的制作方式很简单，只需要将食材准备好，加上一口电饭煲，按一下煲粥/煮汤键，你就不用再管了。程序完毕后，腊八粥就好啦。

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想要腊八粥好喝，选米很关键。大米是腊八粥的基础谷物，一般都会用大米和白糯米，因为糯米会让粥更粘稠，口感更绵密。大米富含碳水化合物，是人身体所需能量的主要来源。将大米糯米和杂粮豆类一起熬粥搭配着吃，可以实现蛋白质互补，让身体的营养吸收更加均衡。腊八粥中的豆类就是老人们常说的“五谷杂粮”，粗粮中豆类的皮富含膳食纤维，可以帮助肠道排毒解毒，尤其适合工作压力大的人食用。腊八粥里添加的薏米、枸杞、花生、大枣、桂圆这些都有很好的食补作用，尤其气血虚寒的女生，喝腊八粥是不错的选择哦。

腊八粥使用食材：八宝米，200g;栗子，50g;红枣，40g;桂圆，25g;枸杞，3g;冰糖，20g;纯净水，1200ml;

腊八粥制作方法：

准备好食材，如小麦仁、红豆、绿豆、燕麦米、薏米、黑米、红皮花生、大米、糯米这几种，说是八宝粥，其实随便搭配一下就十几种，所以说食材不必固定用哪些豆类米类，根据家人的喜好，或者厨房现有的食材自己混搭乱搭随便搭都可以。

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把剥好壳的板栗、桂圆、红枣和枸杞分别用温水浸泡上，检查有没有残留的硬壳渣子，以免熬到粥里面影响口感。往电饭煲里倒入准备好的纯净水，将洗干净的食材倒入电饭煲的内胆中，关闭电饭煲，按一下“煮粥/煲汤键”开始煮粥，等到了设置好的时间，腊八粥就煮好了。

小贴士：如果你想保持枸杞的外观颜值更好，可以在粥煮好了之后，再把枸杞倒入电饭煲内，再煮5分钟就行。对于消化不良者，腊八粥中应少放黄豆、黑豆等豆类，因为豆类中含有胀气因子，如食用过多，会造成腹胀，引起肠胃不适。

好评度高电饭煲分享

早上习惯喝一碗粥的人，一定对早起煮粥这一环节深恶痛绝。其实，你可以试试电饭煲的预约功能，前一天睡前放好原料定好时，美美的睡上一觉之后，一锅热粥已经为你准备好了。电饭煲的出现，为我们减轻了家务活，告别了烧柴火或者烧煤煮饭的日子。临近春节，接下来我们就为大家分享四款用户好评度高的电饭煲，近期有选购计划的亲们不妨参考。

松下SR-AC071-K

用户好评度：98%

推荐理由：松下这款IH电磁加热电饭煲属于一款迷你电饭煲，内胆容量仅为2.1升，属于专为小两口或是3口之家群体推出的。产品配备了进口的备长炭内胆，配合IH变频加热技术，可以提高热量的穿透力，使热量穿透米粒，水分子直达米芯，让米饭更香甜可口。

产品还内置微电脑CPU芯片，可实现精准程序控制，会米饭各个加热阶段的需要设定不同的加热方案，还可全程感知米量，针对不同的饭量自动调节火力和烹煮时间，达到饭多饭少同样美味。

美的 MB-FB40Star301

用户好评度：98%

推荐理由：这是美的的一款IH电饭煲，其容量为4L，外观时尚，纯平一体设计，全屏触控操作。采用了IH加热方式，功率1000W，加热效果相对于常见的底盘加热更好，搭载智能控温系统，6段智能烹煮曲线，准确控制火候。搭载焖香防溢阀，减少溢锅情况的出现。

它内置2.0mm精钢厚釜内胆，产热性强，导热性好，更大程度保留食物原味。电饭煲配备了多功能菜单，11大主功能菜单，3种米饭口感选择，支持24小时智能预约。

苏泊尔 CFXB40HC618-120

用户好评度：98%

推荐理由：苏泊尔的这款电饭煲采用IH加热方式，密集电磁线圈受热面积大;智能烹饪系统，多种烹饪功能满足不同人群的使用需求，一键搞定;内胆底部采用螺纹聚能环，大面积快速导热，受热更均匀，内胆不沾易清洁。

它拥有7段聪明火加热，米饭分别在40度低温和80度两段加热过程中充分吸收水分，使米饭口感更佳;顶部智能感温探头直接探测锅内温度，精准控温;还有可预约功。

大松GDCF-40X60CA

用户好评度：98%

推荐理由：这款格力大松的IH电饭锅，4L容量，采用IH全方位立体加热技术，吸水-加热-沸腾-焖饭-保温五段加热，采用不沾聚能导磁复合内胆，带有食品级不沾环保涂层，受热均匀。

它支持多种煮饭模式，米饭有精华煮、美味煮、超快煮三种模式，此外还有煲仔饭、蒸煮、稀饭、煲汤、煮粥、蛋糕7种选择。整个上盖可拆卸清洗，可拆蒸汽阀。支持定时。带有蒸笼，既能煮好饭，又能蒸菜，一举多得。