微蒸烤复合多功能 格兰仕微蒸烤一体机G0-RTQF2V

【天极网家电频道】近期，格兰仕推出一款微蒸烤一体机G0-RTQF2V，它具有微波、蒸汽、烧烤三大基本功能，还将这三种烹饪方式进行两两复合，实现了高温蒸、蒸烤、微波烤、微波快蒸等更多烹饪模式。内腔容积为20L，配有烤盘、蒸架。目前双12促销到手价2199元。



格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机



体型小巧，占用空间小

市面上常见的微蒸烤一体机体积都比较大，很是占地方，格兰仕这款微蒸烤一体机则瘦身成功，既集成化又不臃肿庞大。



格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机

它的长宽高为450x370x331mm，三条边最大都不超过50cm，跟一般的小型微波炉差不多，很是节省宝贵的厨房空间。同时它的炉腔容积有20L，与普通微波炉相同，蒸鱼、烤鸡都不成问题。

外观及功能设计

格兰仕G0-RTQF2V外观设计如同太空风格，银灰色主调，加上金色底线、金色旋钮，厚重沉稳之中点亮了一丝灵动。

机身中间是透明玻璃窗，烹饪时可透过小孔看见炉腔内的食物情况。左下是数码液晶显示屏，显示功能、时间、温度、状态等。显示屏右边有两个触控按键，功能选择、暂停/取消。



液晶显示屏

操作旋钮外观是玫瑰金色的奢华设计。采用无极旋钮设计，转动时手感流畅。



玫瑰金色的操作旋钮

炉门为下拉式结构，几乎可以90度水平打开，可临时放置食材，拿放食材方便。



顶部的下拉门



下拉门最大打开角度，接近90度

不锈钢炉腔，20L容积

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机的内腔容积为20L，长宽高是370x285x170mm，可满足日常烹饪需求。它内部采用不锈钢腔体，并且四周壁上没有太多孔洞，方便清洁。



内部不锈钢腔体，四周没有太多孔洞

侧壁有双层搁物架设计，可放置烤盘，不同位置有不同火候温度。



双层搁物设计

炉腔内顶部可看到有一根蝶翼式烤管，此外炉腔下还有隐藏的烤管。



顶部蝶翼式烤管

这双重火力的设计弥补了普通“一体机烧烤无底火”的劣势，底部进行了温度补偿。隐藏式的下烤管不仅方便清洁打理，而且在蒸汽功能时可以辅助烘干，避免残余水清洁麻烦。



底部隐藏下烤管

随机配件有烤盘、蒸架、说明书、食谱、清洁布，适配其三大功能。



配件

触控、旋钮式操控

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机配备了微波、纯蒸、烘烤、高温蒸、蒸烤、微波烤、微波快蒸七种烹饪模式，按功能选择键可选择。



主要功能操作菜单

转动金色圆形旋钮可使用全部功能菜单。



旋钮全菜单



顶部参数标签，功能菜单说明

机身底部中间是一个插拔式水箱，用于提供蒸汽的水源。



水箱

水箱两边是蓄水槽，用于接收炉腔内排出的水分。



蓄水槽

价格方面，目前格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机双12促销到手价2199元。

编辑点评：格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机的外观设计经典，操控便捷，占用空间小，功能丰富且强大，作为一款一体机，可以说面面俱到，没有明显缺点。

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机最大的亮点就是微蒸烤复合功能。强大的蒸汽功能大大增强了烧烤、微波的烹饪性能，使出炉的食物保持了鲜嫩美味，这一点是普通的微波炉、微蒸烤一体机做不到的。可以说，复合的微蒸烤功能实现了1+1＞2的烹饪效果，让一台格兰仕微蒸烤一体机就可满足家庭的三餐烹饪需求。