24方超大吸力 顶侧双吸的抽油烟机创维Y9A

作者：老谢

【天极网家电频道】顶侧双吸是目前抽油烟机产品中比较流行的一种类型。所谓顶侧双吸，就是有顶部、侧面两个吸风口，比普通抽油烟机多了一个抽风口，这样吸力就更强劲了。创维CXW-360-Y9A就是一款顶侧双吸的抽油烟机，上下两个吸风口，综合起来吸力最大可达24立方米每分钟。除此以外，它还有挥手感应体感智控、防漏煤气监控、热清洗等功能，下面来看看它的详细功能。

顶侧双吸：这是近年来很受消费者欢迎的吸油烟机机型，这指的是顶部吸烟和侧成吸烟相结合，这种双吸可以实现多方位拢烟，效果更好。普通油烟机的风口在顶部或者侧面，要么容易碰头滴油，要么吸力不够强劲，这种创新的顶侧双吸油烟机，拥有顶部、侧面双风口，油烟在上升和扩散的过程中无处躲避。

创维CXW-360-Y9A抽油烟机正是顶侧双吸，它采用7字型机身设计，侧面就像数字7。下吸风口发挥了侧吸式油烟机的优点，距离油烟比较近，可以吸收走大部分油烟。上吸风口距离较远，但可以吸收掉没被下吸风口吸掉的逃逸的余烟，900mm阔域拢吸阻挡油烟扩散。顶侧双吸有点像“双核”，可以上下合作一网打尽，让油烟无处可逃。

24方超大吸力：创维CXW-360-Y9A抽油烟机的吸力很大，可以达到24立方米每分钟的超大吸力，仅需要0.6分钟就能吸净厨房油烟。24立方远远超出普通的大吸力油烟机的19立方吸力，让用户厨房在炒菜做饭时都能时刻保持着清爽，也不用担心油烟会呛到人睁不开眼睛了。烟机吸力分三档，16、19、24立方米，适应各种烹饪。创维CXW-360-Y9A抽油烟机的最大静压为410Pa，采用自动巡航增压技术，可使公共烟道不倒灌。

内部配件上，创维CXW-360-Y9A抽油烟机的电机采用较高端的全塑封铜线三防电机，能封闭电机可以防水防油，高速低噪音强劲运转，然后还有过热保护机电功能，能让油烟机更加耐用。风轮采用加宽设计，新增60片风叶，加快排烟。电机搭配热干洗除油系统，通过高温加热融解油污，无需手动加水，避免留下水垢腐蚀内部。

操控方面，创维CXW-360-Y9A抽油烟机采用按键操控，还有红外手势感应，挥手即启动，不粘油。手势感应可实现启动照明、慢速档、关闭烟机、显示时间等功能。

此外，设计上还有柔和冷光LED灯、大容量储油盒、易清洁的黑晶玻璃面板等卖点。

价格：创维CXW-360-Y9A抽油烟机单款目前电商到手价1499元。

编辑点评：顶侧双吸是近一两年来很受市场欢迎的油烟机新机型，抽风性能强大，创维CXW-360-Y9A正是如此，24立方米每分钟是非常强大的吸力了。有兴趣的朋友可以关注。