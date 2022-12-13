双出水大通量 云米Super Y 1200G净水器

【天极网家电频道】近日，云米净水器新品Super Y 1200G上市。它配置1支5合1复合滤芯和1支RO滤芯，整体达到6级过滤。拥有1200G的超大水流通量，2.8秒就能接满一杯水，产水率70.4%，达到国家新一级水效。这是款双出水净水器，水龙头可切换直饮纯净水、生活水，水龙头可显示水质、滤芯等状态。内部采用静音设计，噪音可低至43分贝。目前双12促销价1999元，购买赠送两支原装复合滤芯。



云米Super Y 1200G净水器

云米Super Y 1200G净水器尺寸大小为435*163*403mm，高度只有403mm，整体很是小巧，不占用过多空间，即使是较下的厨下空间也可以放得下。



净水器在厨下空间

这款净水器设计以白色为主辅以蓝色，外观简洁雅观，颇为清新。机身右侧面，标有“Super Y 1200G”型号、“泉先”LOGO。“泉先”是云米旗下的高端净水品牌。

产品正面是块防尘盖，可以取下，防尘盖背面印有简单操作说明。



防尘盖背面有使用说明

云米Super Y 1200G净水器使用两支滤芯，1支5合1复合滤芯，1支RO反渗透膜滤芯。整个净水系统达到6级过滤，由折叠PP棉、前置活性炭、减少水垢的长效因子、RO膜、后置活性炭、无纺布构成。



配置2支滤芯

取下防尘盖后，可看到净水器内部的滤芯及操作面板。PCB、RO两个状态灯显示滤芯的使用状态、寿命。两个键是滤芯选择键、滤芯复位键。



状态灯，操控面板

背部贴有型号参数标签，上部有进出水口。进出水口有自来水进口、纯净水出口、浓缩水出口、生活水出口。进出水孔的孔眼预先以软塞堵住。



主机背面

与一般净水器不同的是，云米Super Y 1200G多了一个生活水出口，因为这款是双出水净水器，这里出的是经5合1复合滤芯过滤出来的超滤净水，适合日常清洗用，如洗菜、洗碗等，但不适合直接饮用。

纯净水出口出来的则是经复合滤芯+RO反渗透过滤出来的纯水，TDS值较低，纯净度高，可以直接饮用。两个口出水速度不一样，从参数标签来看，生活水出口的净水流量是2L/min，纯水出口的流量是3L/min。



机身参数，型号云米MR12102

除了净水器主机及滤芯外，配件还有水龙头、三通阀、说明书、进出水管、卡销等配件。



所有配件

云米净水器Super Pro 1200G的水龙头是“双出”水龙头，左右两个旋钮，可以切换纯水、生活水模式。纯水适合直接饮用，生活水适合日常清洗用，如洗菜、洗碗等。



屏幕会显示水质TDS值

水龙头配有智能显示屏，在工作时会显示状态，如出水种类、水质TDS值等，蓝色灯表示状态正常。



显示生活水

净水器的后续使用成本较高。这方面，云米Super Y 1200G净水器新机配备1支复合滤芯和1支RO滤芯。价格上复合滤芯299元，一般2年一换；RO滤芯1299元，一般6年一换；因各地区水质不同、用水量不同有差异，滤芯寿命会有差异。

值得一提的是，目前这款净水器官方12.12促销售价1999元，购买赠送两支原装复合滤芯，将6年内的换芯成本降低至0元。