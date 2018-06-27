Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
³øÎÀµçÆ÷Ó°Òô¼ÒµçÆµµÀÉú»î¼ÒµçÆµµÀ ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÆµµÀÖÇÄÜ»úÆ÷ÈËÆµµÀ¾»»¯Æ÷ÆµµÀÐ¡¼ÒµçÆµµÀÏ´ÒÂ»úÆµµÀ±ùÏäÆµµÀ¿Õµ÷ÆµµÀ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ¼Òµç > ³øÎÀµçÆ÷>ÐÐÇé>Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°Ô¿É¸ºÀë×Ó¾»»¯ÊÒÄÚ¿ÕÆø

¿É¸ºÀë×Ó¾»»¯¿ÕÆø Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔÎªÄã´øÀ´×ÔÈ»·ç

YeskyÊý×Ö¼ÒÍ¥ÆµµÀ 2018. 06. 27 ×÷Õß£º·æÁÖ Ôð±à£ºÍõÏòÈð
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360FÊÇÒ»¿îÍâ¹ÛÉè¼Æ·Ç³£¼òÔ¼£¬¹¦ÄÜ±È½ÏÈ«ÃæµÄÖÇÄÜÔ¡°Ô¡£ËüÓµÓÐ2ÃëËÙÈÈ5·ÖÖÓÅ¯·¿ºÍ¸ºÀë×Ó¾»»¯¿ÕÆøµÈ¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±°²È«ÐÔ¸ßÆ·ÖÊÓÐ±£ÕÏ£¬ÌÔ±¦Íø±¨¼Û1399Ôª£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢Ò»ÏÂÁË£¡

2ÃëËÙÈÈ5·ÖÖÓÅ¯·¿ Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F±¨1399Ôª

¡¡¡¡Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360FÕû»ú²ÉÓÃV2¼¶×èÈ¼²ÄÖÊ£¬¼´Ê¹Óöµ½Ã÷»ðÒ²¿ÉÔÚ30ÃëÄÚ×ÔÐÐÏ¨Ãð£¬°²È«ÐÔ¸ß¡£Ãæ°å²ÉÓÃÁËPC²ÄÖÊ£¬Ö÷»ú²ÉÓÃPP²ÄÖÊ£¬ÓµÓÐÓ²¶ÈÇ¿£¬²»±äÉ«£¬ÄÍ¸ßÎÂµÈÓÅµã¡£

¡¡¡¡Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F¼ÓÈÈËÙ¶È¿ì£¬Ëü²ÉÓÃÁËÓÅÖÊÌÕ´ÉPTC¼ÓÈÈÄ£×é£¬2600W³¬Ç¿¹¦ÂÊ£¬ÊµÏÖ2ÃëËÙÈÈ5·ÖÖÓÅ¯·¿¡£ÆäÖÐ£¬PTC·¢ÈÈÄ£×é245¡ã¾ÓÀïµã×ÔÏÞÎÂ¼¼Êõ£¬ÎÂ¶È¿ÉÊµÏÖ¸ß½µµÍ²¹;ÏäÌåÄÚ²¿ÄÚÖÃ105ÉãÊÏ¶ÈÎÂ¿ØÆ÷£¬Óöµ½Òì³£¸ßÎÂ×Ô¶¯¶Ïµç£¬ÎÂ¶È½µµÍºó×Ô¶¯Á¬½Ó¡£Í¬Ê±»¹ÓÐµÚÈýÖØ¸ßÎÂÈÛ¶Ï±£ÏÕË¿±£»¤£¬È·±£Ê¹ÓÃ°²È«¡£

2ÃëËÙÈÈ5·ÖÖÓÅ¯·¿ Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F±¨1399Ôª

¡¡¡¡Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360FÓµÓÐ°ÙÍò¼¶¸ºÀë×Ó¾»»¯¹¦ÄÜ£¬ËüÄÚÖÃ¸ºÀë×Ó·¢ÉúÆ÷£¬ÊµÏÖÇ§Íò¼¶¸ºÀë×ÓÅ¨¶ÈÊÍ·Å£¬¿ÉÒÔÓÐÐ§³ý³¾É±¾ú£¬±£³ÖÔ¡ÊÒÇåÐÂ¿ÕÆø¡£

¡¡¡¡Ó²¼þ·½Ãæ£¬Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F²ÉÓÃË«µç»úË«Çý¶¯Ä£Ê½£¬ÔÚÈ¡Å¯µÄÍ¬Ê±£¬¿É¿ªÆô»»Æø¹¦ÄÜ£¬»»µôÔ¡ÊÒ³±Êª¿ÕÆø£¬±£³ÖÊæÊÊãåÔ¡»·¾³¡£²ÉÓÃ´¿Í­¹öÖéÖá³ÐµÄµç»ú£¬Ä¦²ÁÏµÊýÐ¡£¬¾²Òô¸ßÐ§£¬Õû»úÔëÒôÔÚ42·Ö±´ÒÔÏÂ¡£

2ÃëËÙÈÈ5·ÖÖÓÅ¯·¿ Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F±¨1399Ôª

¡¡¡¡´ËÍâ£¬Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F²ÉÓÃµÄÊÇ12WLEDÕÕÃ÷µÆ£¬ÓµÓÐÎÞÆµÉÁµÍÀ¶¹â£¬ÊÙÃü³¤µÄÌØµã; Ðü¸¡Ê½½ø·ç¿ÚÉè¼Æ£¬ÊµÏÖ360¡ã½ø·ç£¬»»ÆøÎÞËÀ½Ç¡£¶ø18ÀåÃ×³¬´óÖ±¾¶·çÂÖ½áºÏÒíÐÍÒ¶Æ¬Éè¼Æ£¬Ê¹µÃ·çÁ¦Ç¿¾¢£¬ËÍ·ç¾àÀë¿É´ï2.6Ã×¡£

¡¡¡¡Ð¡¹Ü¼ÒÖÇÄÜÔ¡°ÔHYB-YW360F

¡¡¡¡Ë³¹ä±¨¼Û£º1399Ôª

¡¡¡¡¹ºÂòµØÖ·£ºµã»÷¹ºÂò

£¨×÷Õß£º·æÁÖÔðÈÎ±à¼­£ºÍõÏòÈð£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
Ð¡¹Ü¼ÒµçÊÓ×¨ÓÃ½ÚÄÜ²å×ùXGJ-DS-201²úÆ·ÐÅÏ¢
µçÊÓ×¨ÓÃ½ÚÄÜ²å×ùXGJ-DS-201
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ
¿´¹ý±¾ÎÄµÄÈË»¹¿´¹ý
Ïà¹Ø±¨¼Û

PDUµçÔ´·ÖÅäÆ÷±¨¼Û

Æ·ÅÆ
Í»ÆÆ APC AOSENS(°ÂÊ¢) ´óÌÆ Ô¾Í¼ ´óÌÆÎÀÊ¿ B-Link º½¼Î ²ýËì¿Æ¼¼ ¿Æ´´ ÓÆÒ× RMStech »ÛÒç ÆÕÓÅÒæ Ð¡¹Ü¼Ò ÓÑ¹Ú ¿ÆÊ¿´ï TOPKING ±ËµÂÊ¿PDU ¿ÉÀ´²©
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
500ÔªÒÔÏÂ 500-1000Ôª 1000ÔªÒÔÉÏ
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
¸ñÀ¼ÊË
¸ñÀ¼ÊËÊ×Ï¯´´Òâ¹Ù ±ÀÑÀÍÃÉ¹³ø·¿ÐÂÊ³ÉÐ
Õô¿¾Â¯Æ·¼ø»á
ÒýÁìÏû·ÑÉý¼¶ ¸ñÀ¼ÊËËÕÄþÒ×¹ºÁªÊÖ¾Ù°ì¡°ÕôÐÄ¡¤Ê³Òâ¡±Õô¿¾Â¯Æ·¼ø»á
ÊýÂëÊÖ»úÓÎÏ·DIY
Ë÷ÄáÉÁ¹âµÆ
Î¢µ¥×îÇ¿»ú¶¥ÉÁ Ë÷ÄáHVL-F60RMÉÁ¹âµÆÆÀ²â
EnergyPad
ÊÇÊ±ºòÈ¡´úÊÖ»ú¼ÐÁË£¡EnergyPad³µÔØÎÞÏß³äµçÆ÷ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. »ðÍõ JZY(T)-2QND/B£¤3980
  2. »ðÍõ JZY(T)-2QN/B£¤3580
  3. ½ðµÛ E900£¤11300
  4. ½ðµÛ BQ900B£¤11799
  5. ½ðµÛ BQ750B£¤9788
  6. ½ðµÛ BQ900Z£¤15500
  7. »ðÍõ JZY(T)-523/X1£¤4680
  8. »ðÍõ JZY(T)-2QNC/B£¤3180
  9. »ðÍõ JZY(T)-523/X2£¤4880
  10. »ðÍõ JZY(T)-523/B2£¤3680
½¹µãÈÈ´Ê
³éÓÍÑÌ»ú²àÎüÊ½ÓÍÑÌ»ú¸ßµµÓÍÑÌ»úÈ¼ÆøÔîµçÈÈË®Æ÷È¼ÆøÈÈË®Æ÷½ÚÄÜÈÈË®Æ÷Î¢²¨Â¯µç·¹ìÒ¶¹½¬»úº£¶ûÅäÖÃÖÐÐÄ