小米发新品进军冰箱行业 将给市场带来“鲶鱼效应”？

作者：龚美林

【天极网家电频道】近日，小米发布了四款新品冰箱，这标志着小米正式进军冰箱市场掘金。笔者觉得，小米发布新品冰箱，意味着这个领域即将掀起一场价格战，冰箱市场竞争加剧。不过，在技术研发上，或许小米没有传统家电企业那么有底气，未来小米能否在冰箱市场复制彩电“业绩”有待时间检验。

据了解 ，小米发布的新品冰箱一共有四款，在尺寸、容积和价位方面全面覆盖。售价方面，米家风冷十字四门冰箱486L首发价2999元，正式售价为3299元，米家风冷对开门冰箱483L首发价1999元(限10月15日开售当天)，正式售价为2499元，米家风冷三门冰箱210L首发价1599元，正式售价为1699元，米家两门冰箱160L首发价仅999元，正式售价为1099元。

从小米电视、、互联网空调、互联网洗衣机再到新品冰箱，小米为我们展示除了它想扎根传统家电市场，成为主流互联网家电品牌的决心。在大家电行业中，小米开启了新的征程。相关业内人士分析表示，小米生态链品牌云米本身就有冰箱业务，但其实并不算小米品牌，此次发布新品冰箱才是小米真正意义上进入冰箱市场。

关于小米新品冰箱，从首发价看要低于行业售价，是业内人士眼中近成本的定价，不过在正式开售时，价格却和传统冰箱品牌的价格不相上下。从这点可以看出，小米正在想办法改变自己“低价格”的标签，前期给消费者一定的价格福利，后期回归正价开售。

笔者觉得，像小米这样的“贴牌家电”企业，虽然在技术、售后等方面相对薄弱，但相较于传统家电品牌，它拥有庞大的用户群体，赚钱的渠道也多。小米旗下在售的硬件虽然利润不高，却可以不靠硬件赚钱，从广告、内容、软件等互联思维赚钱，它比很多传统家电企业都要拥有活力。小米每进入一个领域都会在这个领域中激起一些浪花，激活这个领域传统家电品牌的“求生能力”，让它们努力提升自己，在产品技术、售后服务等方面进行优化。不论如何，“小米手机”正尝试向家电行业转型，它的勇气还是值得肯定的。