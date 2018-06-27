½¡¿µÒ»¼ü¸ã¶¨ ÕâÑùµÄÖÇÄÜÂíÍ°¸Ç×ø×Å·ÅÐÄ³å×ÅÊæÐÄ

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÏÖÔÚÉú»îË®Æ½ÌáÉýÁË£¬ºÜ¶àÈË¶ÔÓÚ½¡¿µÎÊÌâÒ²ÊÇÔ½À´Ô½¹Ø×¢¡£½ñÄê¹ú¼Ò¹Ø×¢µÄÃñÉúÎÊÌâ¾Í°üÀ¨ÁËÈç²ÞÎÊÌâ£¬¶ÔÓÚºÜ¶àÈËÕâ¸öÎÊÌâºÜÒþË½Ò²ÄÑÒÔÆô³Ý£¬ÆäÊµÈç²ÞµÄ½¡¿µÎÊÌâ²»ÈÝºöÊÓ¡£Ä¿Ç°ºÜ¶àÖÇÄÜÂíÍ°¸ÇÖ÷´ò½¡¿µ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÊæÊÊÌåÑéµÄÍ¬Ê±£¬¸ü´øÀ´½¡¿µ±£ÕÏ¡£ÄÇÃ´£¬ÓÐÄÄÐ©ÖÇÄÜÂíÍ°¸ÇÖµµÃÑ¡¹ºÄØ£¿
¡¡¡¡º£¶ûÎÀçôV3-200ÖÇÄÜÂíÍ°¸Ç
¡¡¡¡¾©¶«±¨¼Û£º1799Ôª
¡¡¡¡¹ºÂòµØÖ·£ºµã»÷¹ºÂò
¡¡¡¡º£¶ûÎÀçôV3-200Ö§³ÖºãÎÂ¼´ÈÈ¡¢·ÀµçÇ½¡¢Å®ÐÔÇåÏ´¡¢¶ùÍ¯ÇåÏ´ºÍÒ»¼üÖÇÄÜ¶àÏîÊµÓÃ¹¦ÄÜ¡£ÆäÖÐ£¬ºãÎÂ¼´ÈÈ¼¼Êõ£¬ÈÃË®ÎÂ¸üºã¶¨£¬¾Ü¾øºöÀäºöÈÈ´øÀ´µÄ²»ÊÊ¸Ð¡£¶øº£¶û¶À¼Ò·ÀµçÇ½×¨Àû¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔ½â¾öÓÃµç¡¢»úÉí°²È«µÈ·½ÃæµÄÎÊÌâ¡£
¡¡¡¡²Ù×÷·½ÃæÒ²·Ç³£µÄ¼òµ¥£¬×¨ÃÅÎªÅ®ÐÔÓÃ»§ºÍ¶ùÍ¯Á½´óÈºÌå×öÁËÌùÐÄÓÅ»¯£¬Å®ÐÔÇåÏ´ÖÐÔö¼Ó»¨È÷Ê½ÅçË®Éè¼Æ£¬ÈÃË®Á÷¸ü¼ÓÈáºÍ£¬³åÏ´¸ü¼ÓÊæ·þ¡£¶ø¶ùÍ¯³åÏ´¿ÉÒÔ×Ô¶¯µ÷½ÚË®ÎÂË®Á¿£¬ºÇ»¤±¦±¦½¿ÄÛµÄ¼¡·ô£¬Ô¶Àë²ÁPPµÄ·³ÄÕ¡£Í¬Ê±£¬Ò»¼üÖÇÄÜ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÒ»¼üÆô¶¯¼´ÈÈ-³åÏ´-ºæ¸ÉÈý²½²Ù×÷£¬ÀÏÓ×½ÔÒË¡£
¡¡¡¡´ËÍâ£¬º£¶ûÎÀçôV3-200Ï¸½Ú·½ÃæÒ²×öµÄ·Ç³£ÌùÐÄ£¬±ÈÈç·ûºÏÈËÌå¹¦ÄÜÑ§µÄ3D×ùÈ¦¡¢ËÄµµ¿Éµ÷µÄÅ¯·çºæ¸ÉÒÔ¼°Ò»¼ü¿ªÆôECO½ÚÄÜÄ£Ê½£¬ÈÃÄã4Ìì½öÓÃÒ»¶Èµç¡£