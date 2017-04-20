格兰仕启动全球首条自动化电蒸炉腔线

【天极网家电频道】全球首条全自动电蒸炉腔体生产线3月份在格兰仕工厂启动。日前，第一批下线的高端纯蒸炉P90将于4月底开始陆续在中国上市。

15秒一台，高效智造带来高端品质

业内人士指出，格兰仕高端厨电制造在全球同行业中都处于领先水平，电蒸炉是格兰仕响应全球市场消费升级的新品类之一，从研发到制造水平都是高起点。

据了解，目前在格兰仕投入运行的这条电蒸炉自动化腔体线及其配套的模具等，全部从欧洲定制，生产节拍为 15秒一台，单线一天至少可以生产4800个高端腔体。

自动化生产线不仅仅带来生产效率的大幅提升，由于用精密机器代替人手，最大限度地减少手工作业的失误或偏差，更加确保了高端产品的精品品质。比如，使用等离子焊接、激光焊接等新技术，突破了电蒸炉无缝焊接的技术难关，有效避免了传统手工腔体线很难掌控的漏汽、漏水问题。

消费升级来真的，创新传承匠心

众所周知，作为中国制造的一张名片，格兰仕制造家电的水平享誉世界。随着黄醒民等一批工匠被关注，人们才关注到，格兰仕微波炉这个“世界冠军”还有若干个不为公众所知的“第一”：第一个微波炉烹饪实验室，第一个磁控管研发中心，第一个运输实验室……若干个第一，确保了格兰仕电器的“好用、易用、安全、稳定”性能，也保障了格兰仕作为一个行业领袖品牌的持续领先性。

在引进全球最先进的生产线之前，格兰仕2016年10月专门斥资筹建了行业首个纯蒸炉专业实验室，模拟全球不同气候、不同水质，提高行业标准要求，确保供应到不同国家和地区的产品品质可靠，符合不同用户的消费需求。研发到生产的绝对领先，也让格兰仕与国际主流品牌和零售商建立新的战略合作伙伴关系，从微波炉、电烤箱到电蒸炉都处于供不应求状态。

精工智造的纯蒸炉“蒸”的不一样

据了解，经过多年的创新发展，格兰仕不仅培养了一支优秀的微波炉技术研发团队，还通过人才升级战略培养起纯蒸炉、蒸烤炉、微蒸烤一体机等无明火、无油烟高端厨电的研发团队，其中很多都是80、90后的年轻工程师。

由全球一流研发团队、一流生产线打造的格兰仕P90纯蒸炉，备受全球客户期待。

发源于“世界美食之都”顺德的格兰仕，除了传承格兰仕的工匠精神，还将顺德大厨的烹饪技法融入现代家电科技。格兰仕P90纯蒸炉实现了100%纯蒸汽烹饪，以细腻的养生蒸，还原食材的原汁原味，同时达到脱脂减盐的烹饪效果。

“坚持平凡的伟大，发现生活的妙趣”，是格兰仕年轻的工程师们希望带给每一个用户的美好情怀。首先在中国上市的P90纯蒸炉用无明火、无油烟的方式，让没有厨艺的年轻人也可以轻松展现顺德大厨的蒸功夫。

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论