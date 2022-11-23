针对预制菜的家用微波炉 用这款可以还原炖汤美味

【天极网家电频道】近一两年来，预制菜市场发展迅速，不少厂商都开始着手推出预制菜产品。格兰仕前不久抢先发布了行业首创预制菜微波炉。这款预制菜微波炉，适用于居家日常、宴席聚餐、户外露营、房车旅行等多种场合，使用便捷。

格兰仕这款预制菜微波炉，家用款具体型号为W0-CGF2V，容量20升，微波输出功率800W。它特设预制菜智能菜单，实现“快速解冻+快速烹饪”，全国各地消费者足不出户就能吃上金汤花胶鸡、顺德拆鱼羹、非遗烧排骨等顺德名菜。

通常来说，冷冻类预制菜温度为-18℃，消费者如果通过传统方式解冻及烹饪，耗时较长且难以保障还原度。以汤品为例，预制菜微波炉可以迅速将-18℃的预制菜冻品，加热至100℃，有效避免传统烹饪下因长时间加热导致汤汁溢出、汤水变少的情况。用户无需长久等待，就能干净利落地得到一份还原最佳口感与风味的汤羹。

针对预制菜的包装、油水分量、食物原材料等变量，工程师进行上万次调试，每一道菜的菜单程序从测试到制定，都用了上百个样品，最终得到完美的烹调程序，确保消费者把不同的预制菜放进微波炉里，都能解锁对应的烹饪操作，一键激发菜式本身的鲜美。





编辑点评：预制菜对于大部分家庭用户来说是个新鲜事物，可能目前大部分人还不习惯，不过对于平时比较忙、希望缩短做饭时间的用户来说，预制菜确实可以试用。预制菜简化了烹饪的繁琐步骤，适合当今消费者的快节奏生活方式。不同的预制菜，满足了各类不同人群的需求。微波炉也是目前看来加热预制菜最合适的家电产品。格兰仕这款预制菜微波炉是业界首款，想尝鲜的消费者可以试试。