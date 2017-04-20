天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
厨卫电器影音家电频道生活家电频道 智能家居频道智能机器人频道净化器频道小家电频道洗衣机频道冰箱频道空调频道
您现在的位置： 天极网 > 家电 > 厨卫电器>新闻>格兰仕微蒸烤一体机供不应求

"黄金品牌" 格兰仕微蒸烤一体机供不应求

yesky数字家庭频道 2017-04-20 15:03 我要吐槽

　　【天极网家电频道】近日，2017年(第七届)中国品牌力指数(C-BPI)品牌排名和分析报告出炉，格兰仕微波炉以633.8的高分继续遥遥领先，蝉联C-BPI微波炉第一品牌，并因连续7年保持第一获得“2017年C-BPI黄金品牌 ”殊荣。

　　“世界上最可怕的事就是,比你优秀的人,比你还努力”,这碗鸡汤放在格兰仕身上，就是一个现实的励志片。入行25年，持续顽新的格兰仕在微波炉不断用颠覆传统的产品引领消费升级。作为微波炉发明70周年的献礼产品，格兰仕微蒸烤一体机吸引全球客户叫好，今年上市以来保持供不应求的热度。

　　“在第121届广交会上也是吸金最活跃的明星单品之一，但我们会优先考虑本土市场的供应。”格兰仕微波炉制造公司负责人透露，内、外销公司每天都有专人盯在车间跟踪货源，考虑到产品开发的创意来自中国市场，本土消费升级的需求会优先保障。

　　不止是微波炉，同时兼有蒸箱烤箱的专业烹饪功能――格兰仕革命性的将“微、蒸、烤”三大烹饪技术融合起来，把变频微波、热风对流、蒸汽、微波热风组合、微波蒸汽组合、热风蒸汽组合6大烹饪方式融合在一台微波炉上，去年在德国亮相就荣获了IFA节能环保技术金奖。

　　“但工程师创意的初衷其实是响应中国市场的消费升级。” 格兰仕微波炉制造公司负责人表示，开发微蒸烤一体机，一是想为中国厨房减负，节约有限的厨房空间;二是希望让崇尚节能低碳、厨艺不精的年轻人轻松实现“不食烟火，只享美味”的生活梦想。

　　这款跨界烹饪新品，充分展现了格兰仕新一代开发团队“让下厨变得有趣，让做饭变得简单”的智慧。一台26L的微蒸烤一体机，为现代家庭大大节约了厨房空间，在功能上却不只是简单的加法效果，“三合一”带来的是微蒸烤专业功能和烹饪效率的双升级：100%纯蒸汽烹饪比传统蒸箱臻鲜，100W-1000W变频微波更高效且能保持食物水分和口感，230°C高温聚能、360度热风循环让烘焙变得更烤究。更贴心的是，微蒸烤一体机自带智能菜单，还可以通过“G+智慧家居”APP下载云菜单，让那些不会做饭却又热爱美食的年轻人也可以轻松搞定有汤有饭、有荦有素的丰盛一餐。

　　同样值得点赞的是，格兰仕年轻的工程师还让微蒸烤一体机拥有“高颜值”。5.0寸TFT大屏，轻轻一触，伴随悦耳的按键声发出时尚的白色光，极具科技感。幻彩LED呼吸灯，彰显高端品位。精工打造的金属拉丝门把手，轻奢级触感。门体采用无边框镀膜玻璃，时尚简洁。

　　“努力，让顾客感动”不仅停留在格兰仕人的口号上，更落实在实实在在的创新上。从20年前开启白色家电颜色革命的黑金刚，15年前风靡全球的光波炉，再到眼下开创微波炉双变频时代的i系列，创造性实现“三合一”的微蒸烤一体机，每一代创新产品的热销背后，都是竭尽全力让顾客感动的真心。

请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
看过本文的人还看过
最新文章
更多>>
A.O.史密斯
中国热水器高峰论坛A.O.史密斯摘得两桂冠
格兰仕纯蒸炉
格兰仕启动全球首条自动化电蒸炉腔线
数码手机游戏DIY
哈苏X1D 样张
当哈苏遇上爱马仕 X1D直击爱马仕奇境漫步展
连拍单反推荐
速度与激情 高速连拍单反相机推荐
热门产品
  1. 方太JA22CB￥3380
  2. 方太 JZY/T/R-JA6G￥3390
  3. 方太JZY/T-JA1GB￥5625
  4. 方太JZY/T-JA1GB.Z￥5180
  5. 方太JZDY/T-HA9B￥4038
  6. 方太JZY/T/R-JACB￥3690
  7. 方太JZY/T/R-JA1G￥3960
  8. 方太JZY/T-JACG￥4380
  9. 方太JZY/T/R-HA3G￥3800
  10. 帅康QA-168-G￥3118
焦点热词
抽油烟机侧吸式油烟机高档油烟机燃气灶电热水器燃气热水器节能热水器微波炉电饭煲豆浆机海尔配置中心