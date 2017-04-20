"黄金品牌" 格兰仕微蒸烤一体机供不应求

【天极网家电频道】近日，2017年(第七届)中国品牌力指数(C-BPI)品牌排名和分析报告出炉，格兰仕微波炉以633.8的高分继续遥遥领先，蝉联C-BPI微波炉第一品牌，并因连续7年保持第一获得“2017年C-BPI黄金品牌 ”殊荣。

“世界上最可怕的事就是,比你优秀的人,比你还努力”,这碗鸡汤放在格兰仕身上，就是一个现实的励志片。入行25年，持续顽新的格兰仕在微波炉不断用颠覆传统的产品引领消费升级。作为微波炉发明70周年的献礼产品，格兰仕微蒸烤一体机吸引全球客户叫好，今年上市以来保持供不应求的热度。

“在第121届广交会上也是吸金最活跃的明星单品之一，但我们会优先考虑本土市场的供应。”格兰仕微波炉制造公司负责人透露，内、外销公司每天都有专人盯在车间跟踪货源，考虑到产品开发的创意来自中国市场，本土消费升级的需求会优先保障。

不止是微波炉，同时兼有蒸箱和烤箱的专业烹饪功能――格兰仕革命性的将“微、蒸、烤”三大烹饪技术融合起来，把变频微波、热风对流、蒸汽、微波热风组合、微波蒸汽组合、热风蒸汽组合6大烹饪方式融合在一台微波炉上，去年在德国亮相就荣获了IFA节能环保技术金奖。

“但工程师创意的初衷其实是响应中国市场的消费升级。” 格兰仕微波炉制造公司负责人表示，开发微蒸烤一体机，一是想为中国厨房减负，节约有限的厨房空间;二是希望让崇尚节能低碳、厨艺不精的年轻人轻松实现“不食烟火，只享美味”的生活梦想。

这款跨界烹饪新品，充分展现了格兰仕新一代开发团队“让下厨变得有趣，让做饭变得简单”的智慧。一台26L的微蒸烤一体机，为现代家庭大大节约了厨房空间，在功能上却不只是简单的加法效果，“三合一”带来的是微蒸烤专业功能和烹饪效率的双升级：100%纯蒸汽烹饪比传统蒸箱臻鲜，100W-1000W变频微波更高效且能保持食物水分和口感，230°C高温聚能、360度热风循环让烘焙变得更烤究。更贴心的是，微蒸烤一体机自带智能菜单，还可以通过“G+智慧家居”APP下载云菜单，让那些不会做饭却又热爱美食的年轻人也可以轻松搞定有汤有饭、有荦有素的丰盛一餐。

同样值得点赞的是，格兰仕年轻的工程师还让微蒸烤一体机拥有“高颜值”。5.0寸TFT大屏，轻轻一触，伴随悦耳的按键声发出时尚的白色光，极具科技感。幻彩LED呼吸灯，彰显高端品位。精工打造的金属拉丝门把手，轻奢级触感。门体采用无边框镀膜玻璃，时尚简洁。

“努力，让顾客感动”不仅停留在格兰仕人的口号上，更落实在实实在在的创新上。从20年前开启白色家电颜色革命的黑金刚，15年前风靡全球的光波炉，再到眼下开创微波炉双变频时代的i系列，创造性实现“三合一”的微蒸烤一体机，每一代创新产品的热销背后，都是竭尽全力让顾客感动的真心。

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