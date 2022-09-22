513mm黄金控烟区 华帝烟机J6019近拢吸

作者：老谢

【天极网家电频道】华帝前不久推出一款新品油烟机J6019，它属于近拢吸橱柜烟机系列，近拢吸设计让它的吸烟口离烟源更近，距离台面513mm，锅内油烟升腾时距离拢烟腔更近，可被快速拢吸，无法逃逸。它内置直流变频电机，可以提供25m3/min的大风量以及1050Pa超大静压。

513mm黄金控烟区，负压区下沉100mm

华帝J6019H油烟机采用封闭式下置负压设计，拢烟腔外推后，拢烟腔距离台面513mm。这一距离属于“黄金控烟区”（580mm以下的区域），锅内油烟升腾时距离拢烟腔更近，可被快速拢吸，无法逃逸。



513mm黄金控烟区

华帝J6019H油烟机采用创新拢烟腔外推结构，其负压区接近水平状态，位于烟源正上方。“负压吸力”与“油烟上升气流”相结合，顺势而上，直吸油烟不拐弯，油烟难逃逸。而且，拢烟腔推出的设计使得负压区比传统侧吸油烟机负压区低近100mm。离烟源更近，在油烟扩散前就可吸走油烟。



拢烟腔里的水平油网

拢烟腔推开后，内部的油网处于水平状态，油烟被垂直吸入风柜。而一般的常规侧吸烟机，油网与机身贴近，油烟呈S型吸入，速度慢、易跑烟。可以看到，油网采用导流外观设计，外形呈树枝状设计，这与油烟扩散的轨迹相呼应，可有效梳理膨胀油烟，加快进烟速度。

拢烟测试

我们使用汽雾发生器生成大量水雾，来直观地体验华帝J6019H抽油烟机的拢烟排烟能力。



用汽雾发生器生成大量水雾

可以看到，汽雾被垂直吸入上方负压区，顺势而上。



汽雾被垂直吸入上方

从下面动图中我们可看到，烟机没开时，汽雾大量堆积在灶台上，开启排烟后，汽雾一下就被华帝J6019H油烟机的抽取得向上直飞，迅速排出去了。



汽雾器拢烟测试

我们又模拟中式厨房实际炒菜测试。在锅中放入食用油和食材，等锅热油热之后爆炒，就会出现大量的油烟，这时华帝J6019H油烟机同样迅速地把油烟吸走了，吸力相当强。



炒菜吸油烟效果

我们还使用油烟检测仪来测试拢烟效果。油烟检测仪上的数字越大，代表油烟越浓。



用油烟检测仪检测油烟浓度，锅边油烟较大

我们在炒锅上方测得油烟指数达1.66mg/立方米，比较浓。而在拢烟腔之上，约一般用户的头部位置，测得的油烟浓度极小，接近于0。这可以看出油烟极少逃逸，几乎都被吸走了。



拢烟腔之上油烟很少

排烟：266mm直径大风轮、V型畅排蜗壳、190mm排烟口

除了拢烟，华帝J6019H油烟机在排风方面也有多种技术。它采用266mm直径的大风轮，较常规风轮多出10mm。其风轮共66片叶片，较常规风轮多出6片，这使其吸排油烟量更大。蜗壳采用V型畅排结构，出烟口V型夹角流线设计，相比传统b型窝舌，其紊流更少，排烟更顺畅。同时，华帝J6019H排烟口直径达到190mm，较常规170mm、180mm排烟口，单位时间排除油烟量更大。



华帝J6019H烟机顶部排风口

风力测试：我们测试了华帝J6019H油烟机在使用时顶部排风口的风力。在开到爆炒档时，风力达到了17.6Km/h，风力非常强劲。

据官方数据，华帝J6019H爆炒时风量可高达25m3/min，33秒即可焕新厨房空气（按标准厨房6平方米，2.3m层高计算，6×2.3÷25=0.552min）。



排烟口的风速测试

编辑点评：华帝J6019H抽油烟机它的吸力较强，拢烟效果好，油烟不上脸，还有智感恒吸可智能调节吸力，25m3/min的大风量以及1050Pa超大静压，可以抵御公共烟道压力。