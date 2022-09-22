适合多种厨房安装环境 华帝近拢吸橱柜烟机J6019H

作者：老谢

【天极网家电频道】传统的中式、欧式吸油烟机，机身较大，比较占用厨房橱柜空间，在使用时也容易碰头，痛点不少。华帝前不久推出一款新品油烟机J6019，近拢吸橱柜烟机系列，它采用伸缩拢烟腔设计，使机身比橱柜还要薄，使用时不易碰头，机身可以隐在橱柜里，节省厨房空间，可适用多种安装方式。

华帝J6019拥有超薄机身，330mm的拢烟腔深度与厨房吊柜厚度契合，215mm关机厚度与厨壁紧贴，增加了灶台上的空间，且不遮挡视线，不容易磕碰到头。超薄机身使安装不受限制，无论是新厨房添置烟机，还是旧厨房升级换新，都可轻松安装。



华帝J6019H油烟机

华帝J6019H油烟机，设计风格简洁而典雅，适合现代风格的厨房。机身主体采用耀夜蓝玻璃面板，中间横贯一条“晨曦金”装饰条，整体设计典雅。



华帝J6019H，机身斜侧面

顶部则是不锈钢板，表面采用金属拉丝工艺。油烟机的左边有华帝的英文LOGO，中间是触控面板。烟机右边有多个标签，标明了华帝J6019H的一些功能。NFC标签处可以与有NFC功能的手机触碰联动。



机身功能标签：V-Clean易洁系统Max、手势感应、NFC

实际安装

我们把华帝J6019H油烟机实际安装到厨房里，实地体验。



华帝J6019H油烟机，厨房实地安装

华帝J6019H油烟机由于采用伸缩拢烟腔结构设计，机身实现了超薄。超薄机身有多种优点，设计上可以与橱柜融合，实际使用中用户也不易碰头。



闭合状态厚度，测量约208mm

华帝J6019H油烟机资料闭合状态厚度为215mm，推出状态厚度330mm。我们实地测量还要薄一点，分别为约208mm、327mm。



拢烟腔推出状态，厚度测量约327mm

适合安装多种厨房环境

327mm的厚度比一般橱柜厚度要薄得多，这样使得华帝J6019H这款烟机可以安装在多种橱柜环境里。



现场安装，橱柜实际效果

据官方资料，华帝J6019H支持平嵌安装、升嵌安装、组合安装、独立安装等橱柜环境。



适合多种安装方式



橱柜嵌入效果

编辑点评：华帝J6019H抽油烟机的设计美观，机身超薄，创新的伸缩拢烟腔使它可安装在橱柜里，节省了厨房空间，同时又避免了用户碰头的痛点。