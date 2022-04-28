从同质化中突围 云米AI油烟机近几年的进化史

作者：老谢

【天极网家电频道】厨电行业的产品同质化现象严重，创新不足是一个重要因素。消费者使用体验中的痛点长期存在。为了解决这些痛点，厨电厂商们给出了各种解决方案，虽然在一定程度上解决了用户的麻烦，但是如何提高性能、做到极致水准，仍然是个不易解决的难题。

最近，笔者在翻抽油烟机相关文章的时候，发现云米这家厂商近年来在抽油烟机产品上，发展得挺有意思的，有一些特色的创新，今天就来给大家简单盘点一下几款云米有特点的抽油烟机，简单捋一捋发展简史。

上下双吸

2018年，是云米做抽油烟机的早期。他们发售了一款“上下双吸”式的抽油烟机hurri 1A――这种产品形式如今叫做顶侧双吸，吸力非常强大，销量非常不错。如今看来，云米是比较早做这种形式的抽油烟机的。

除了上下双吸外，它还具有15立方米/分钟的吸力，支持手机APP远程操控监控，可与云米的油烟机构成烟灶套装，从而具有烟灶联动、全屋互联等功能。

上下双吸的设计，既吸走进出的油烟，也可以吸走外溢升腾起的油烟，上下搭配加上800mm宽幅拢烟腔，让油烟无处可逃。255mm离心叶风轮，双面进风设计，进风量增大;210W高功率电机，大吸力需要更强动力;400Pa强劲风压，防止油烟倒灌。

云米侧吸油烟机Hurri 1A具备15立方米/分钟的吸力，采用下置式叶轮设计，离烟源更近，吸烟更快。210W功率电机，最大400Pa的静压，防止油烟倒灌。侧吸式的设计在使用时不易碰头，全触摸的钢化玻璃面板易于清洁。

云米吸油烟机可与云米燃气灶形成烟灶联动，吸力可随灶具火力大小自动调节，烟机可以随灶具点火而自动启动。还可通过手机APP也可以控制Hurri吸油烟机。另外，还可联动云米小V、魔镜、冰箱等多个终端，随时监控烟灶的运行状态，随时随地调控烟机开关、程序，实现全屋家电互联。

极客式外观、航天级动力系统

2019年3月13日，云米在上海举办2019年度新品发布会。会上，云米发布了一款颠覆式创新的Al油烟机 AirBot，以极客式外观、航天级动力系统、突破性的30万售价，引起关注。



云米AI油烟机AirBot，外观极具特色

外观设计上，云米AI油烟机AirBot极具颠覆式创新，整体神似“航天发动机”，中岛式设计打破了外观的常规。云米AI油烟机AirBot，外观极具特色，比起一个抽油烟机，它更像一个“火箭尾巴”。当它的中轴在做适配工作时，动作像极了航天发动机的启动姿态。看到AirBot的外观，有的人可能会担心碰到头，不必担心！AirBot为了应对不同用户的身高，加入了自动伸缩功能，高个用户也不怕。

AirBot基于流体力学及涡轮分离技术，研发出空旋离心装置，不仅实现了23立方米/分的强劲吸力，更突破性地实现了99.9%的油烟分离，对于油烟中有害的物质，AirBot也能轻松识别并快速分离。



AirBot颠覆式的创新设计

在智慧方面，云米AirBot搭载AI图像识别技术，在油烟识别摄像头传感器的帮助下，对油烟进行动态追踪、实时感知油烟大小并实时捕捉。而经过AI算力与夜视技术的赋能，无论光线环境怎样，AirBot都能根据油烟大小自动调节吸力，实现风随烟动的效果。

红外感应，手势控制

2020年，云米发布一款互联网油烟机新品Wing，引入了AI手势控制、智能烟灶联动等智能操作，在产品创新上作出了探索。这款油烟机拥有AI手势控制功能。它具备红外感应能力，搭载AI手势控制系统，当用户挥手时，油烟机AI通过红外感应到用户的手势，判断出相应的体感操作指令，实现操控。



云米互联网油烟机Wing，搭载手势控制

通过简单的手势――左右挥手，用户就可以完成开机、换档、关机等日常操作。把手靠近感应区，向右挥手，就能开机;第二次右挥就可正常开启抽风，再次挥手便可调控档位。手掌靠近感应区，悬停一秒就能立即开启爆炒档。而左挥一次就能进入延迟关机，3分钟后机器会自动关停;再左挥一次，就能立即关机。

这一功能能解决什么痛点？除了看起来比较新奇，手势操控的一大特点是不用接触油烟机按键――如果用户的手比较油，这就可以避免油腻的双手弄脏面板，节省后续的清洁工作。不少人在烹饪中都会有这样的体验：想要调整油烟机吸力大小的时候，但是满手油污，要清洗很麻烦，索性就直接带着油下手按键。这样时间一长，油烟机按键表面油渍丛生，清洗麻烦。据介绍，云米就是根据这一痛点，特意设计引入了AI手势功能。



烟灶联动

在智能体验上，云米互联网油烟机Wing还具有智能烟灶联动，只要灶具(同品牌)点火，烟机就可同步启动，方便省事。而且火力一大，风量就自动调大，无需手动调档，炒菜不用分心。支持APP远程操控，可随地查看烟机状态并操控，出门在外也能随时关闭。该款油烟机支持云米的全屋终端智能互联，可通过云米的21Face大屏冰箱来调节风量，通过客厅的智能音箱云米小V、卧室的魔镜也可以。



全屋家电互联

除了交互创新、增强智能，吸油烟机的基本性能“吸”也很重要。在这方面，云米互联网油烟机Wing将吸油烟性能强化到了20立方米/分钟，同时具备自动巡航增压、900mm宽幅拢烟，保证顺利排烟，在做到这些的同时，它还能保持54db的低噪音运行。另外，自动巡航增压是当前高端油烟机的必备功能，能自动感应公共烟道里的风压变化，增大排风口压力，Wing的最大静压370Pa，高峰时段也能顺畅排烟，确保低层不倒灌，高层不拥堵。还有3分钟延迟关机功能，吸尽余烟，使厨房无残留。

像这种手势操控的功能目前已经在不少抽油烟机产品中都看得到了。

AI智目吸

2021年4月14日，云米科技举办了“AI：Helpful 云米2021战略暨年度新品发布会”。在会议上发布了全新AI战略“Helpful”，包括AI马桶、AI净水器、AI热水器、AI空调等在内的多款AI战略新品。其中云米AI油烟机Eye Bot2，全面升级了“图像识别，风随烟动”AI智目吸智能排烟方案。

云米AI油烟机Eye Bot2搭载500万像素广角摄像头(上一代200万像素)，油烟看得更清晰全面;升级油烟识别算法，高精动态追踪，每秒捕捉运算油烟多达100次/秒(上一代40次/秒)，识别更精准;更有食材投放识别，预判油烟变化，自动调节吸力;此外，还新增了燃汽泄漏检测，实时检测燃汽(甲烷)泄漏，智能排烟，在保障厨房无油烟的同时，更保障用户的安全。

特别值得一提的是AI 辅助烹饪功能。当代年轻人大多是不会做饭的小白，反复调整火力，顾不上漫天油烟、翻阅菜谱无法及时调整火候等现象时常发生。针对这一痛点，云米Eye Bot2重磅加入了AI辅助烹饪功能。系统内置数十位名厨打造的八大菜系、300道 AI 智能菜谱，不仅手把手教做菜，还自动调节烟机及火力。

编辑点评：以上这些产品功能、设计上的诸多微创新，使云米抽油烟机呈现出了一种新的面貌，与目前市面上的多数油烟机产品相比，它别有特色，能给人一种新的体验，在众多同质化的产品中脱颖而出。