伸缩设计拢烟腔 华帝近拢吸橱柜烟机J6019H

作者：老谢

【天极网家电频道】华帝前不久推出一款新品油烟机J6019，属于近拢吸橱柜烟机系列，它采用伸缩拢烟腔设计，使机身比橱柜还要薄，可以隐在橱柜里，适用多种安装方式，使用时也不易碰头。

华帝J6019拥有超薄机身，330mm的拢烟腔深度与厨房吊柜厚度契合，215mm关机厚度与厨壁紧贴，增加了灶台上的空间，且不遮挡视线，不容易磕碰到头。超薄机身使安装不受限制，无论是新厨房添置烟机，还是旧厨房升级换新，都可轻松安装。



华帝J6019H油烟机

近拢吸的设计让它的吸烟口离烟源更近，吸烟效率更高。它内置直流变频电机，可以提供25m3/min的大风量以及1050Pa超大静压，吸力强劲，不惧公共烟道阻力。此外，华帝J6019还有智感恒吸、挥手控烟等智能功能，蒸水洗、纳米易洁油网等清洁功能，延时净吸、防夹手提醒等人性化功能。



华帝J6019H，机身斜侧面

华帝J6019H油烟机的设计风格简洁而典雅，适合现代风格的厨房。机身主体采用耀夜蓝玻璃面板，中间横贯一条“晨曦金”装饰条，整体设计典雅。



耀夜蓝玻璃面板，晨曦金装饰条

顶部则是不锈钢板，表面采用金属拉丝工艺。油烟机的左边有华帝的英文LOGO，中间是触控面板。



华帝LOGO

烟机右边有多个标签，标明了华帝J6019H的一些功能。NFC标签处可以与有NFC功能的手机触碰联动。



机身功能标签：V-Clean易洁系统Max、手势感应、NFC

华帝J6019H油烟机中间是操控区域，有一块5.1寸炫彩触控屏，提供了照明、蒸水洗、智感恒吸、状态显示、风量调节、爆炒、开关机等功能。触控板两侧还有手势操作区，可识别用户操控手势。



5.1寸炫彩触控屏

华帝J6019H油烟机由于采用伸缩拢烟腔结构设计，机身实现了超薄。超薄机身有多种优点，设计上可以与橱柜融合，实际使用中用户也不易碰头。



闭合状态厚度，测量约208mm

华帝J6019H油烟机资料闭合状态厚度为215mm，推出状态厚度330mm。实际测量还要薄一点，分别为约208mm、327mm。



拢烟腔推出状态，厚度测量约327mm

华帝J6019H油烟机采用创新拢烟腔外推结构，其负压区接近水平状态，位于烟源正上方。“负压吸力”与“油烟上升气流”相结合，顺势而上，直吸油烟不拐弯，油烟难逃逸。而且，拢烟腔推出的设计使得负压区比传统侧吸油烟机负压区低近100mm。离烟源更近，在油烟扩散前就可吸走油烟。



拢烟腔里的水平油网

拢烟腔推开后，内部的油网处于水平状态，油烟被垂直吸入风柜。而一般的常规侧吸烟机，油网与机身贴近，油烟呈S型吸入，速度慢、易跑烟。可以看到，油网采用导流外观设计，外形呈树枝状设计，这与油烟扩散的轨迹相呼应，可有效梳理膨胀油烟，加快进烟速度。

从下面动图中可看到，烟机没开时，汽雾大量堆积在灶台上，开启排烟后，汽雾一下就被华帝J6019H油烟机的抽取得向上直飞，迅速排出去了。



汽雾器拢烟测试

编辑点评：传统的中式、欧式吸油烟机，机身较大，比较占用厨房橱柜空间，在使用时也容易碰头，痛点不少。华帝J6019H油烟机的这种推出式拢烟腔设计，正好可以解决这一痛点，同时也节省了厨房空间。