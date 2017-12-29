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热水器成为冬天的用电大户,教你如何为热水器省电

Yesky数字家庭频道 2017. 12. 29 作者：JC 责编：江澄
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　　【天极网家电频道】在家电中，电热水器凭借其高耗电量以及高使用频率等特点，一直是人们最为关注的产品类别之一。但是，在使用过程中，论省电还是有一定的经验可寻。

热水器成为冬天的用电大户,教你如何为热水器省电

　　电热水器到底是常烧省电，还是随用随烧省电：

　　如果是经常用到热水，一直开着设置保温，反而比用的时候临时打开更省电，一直开着，比用着再开要省电的，因为一直开着的，到一定温度就自动保温了，然后温度下降一点就会自动再烧上去，也就是再烧也是费少量的电而已，而用时再烧的，是要从低温一直烧到高温，是一直在用电中的。但是如果长期不使用，最好还是关了，因为，长期不用，反复的加热，会使水垢加大，会减少热水器的使用期限和用电量。

　　对于电热水器使用频率不高的家庭，建议可以在电热水器使用前1个小时通电加热，使用完毕后完毕电源，拨下插头，使电热水器在平时处于断电状态，减少电能消耗。

热水器成为冬天的用电大户,教你如何为热水器省电

　　什么因素可以导致热水器费电：

　　1.将恒温器度数调至65摄氏度左右

　　用户可以将恒温器度数调至65摄氏度左右，这时电热水器省电是最佳效果。热水器温度设定要合理，开停时间要根据实际需要确定，如果每天需要经常使用热水、并且热水器保温效果比较好，那么应该让热水器始终通电，并设置在保温状态，这样不仅用起热水来很方便，而且还能达到省电的目的。

　　2.选择高品质、信誉好、带防结垢装置的产品

　　热水器使用久了，很容易产生大量的污渍水垢，而污水里含有钙离子、镁离子等重金属，如果不及时清洁的话，不仅会对身体造成危害，水垢附着在镁棒上，还会影响其工作效率，冬天用电加热烧水时间长，非常耗电的同时影响使用寿命。

热水器成为冬天的用电大户,教你如何为热水器省电

　　3.合理选择电热水器容量

　　一般家庭用的电热水器容量可以根据家庭人口数来选择。15L以下的电热水器又称小厨宝，一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用。用于洗浴的电热水器宜选择40L以上的容量，1人使用适宜选用40~50L容量的热水器;2人使用适宜选用50~60L容量的热水器;3口之家适宜选用80～100L容量的热水器;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴，好选择150L以上的电热水器。

作者：JC责任编辑：江澄）
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