人人都爱冲凉 还应注意热水器哪些安全问题?

【天极网家电频道】夏日的持续性高温，让许多人都体会到了什么叫做“水深火热”。在这样的天气下，大家都会选择冲凉的方式来消解酷暑带来的不适。从浴室走出来的那一刻，能体会到十足的凉爽。也正是因为这个原因，热水器在夏日的使用频率也有所增加。但相信大家都了解，热水器在使用安全上需要特别小心。今天，小编就带大家了解一下热水器的使用安全问题。

首先，热水器分为电热水器和燃气热水器，虽然都具备加热水的作用，但其工作原理则并不相同。电热水器是通过温控器进行不断的加热与保温等方式，让水保持较热的温度。电热水器并非即热式，加热后水将存储起来，进行保温。燃气热水器则使用燃气为燃料，对水加热以提供热水，具备即开即热的特性。

其中，电热水器需要使用电，因此在用电方面需要特别注意。首先，并非拔掉电源后电热水器便不会发生漏电问题。这是因为热水器除了与建筑中的线路连接外，还需要与水管连接。如果接地措施不到位，很容易让电流进入水中，造成漏电事故。

目前也有许多电热水器加入了漏电保护，但其实这样的保护措施并非百分之百有效。常见的漏电保护系统是将电源线中的火线和零线在接入漏电保护器后并入热水器。在热水器工作时，内部如果产生漏电电流，保护器将在0.1秒内切断电源，以防止电流进入热水器。但其中仍有一小部分地线不通过漏电保护器，在电路正常的情况下不会产生印象，但如果线路过于老化，这束电线内的电流则可能进入热水器，造成触电事故。

燃气热水器由于需要使用燃气作为燃料，在安全性上需要特别注意。在安装场所方面，燃气热水器需要安装在厨房。这是因为目前许多家庭仍旧使用干湿不分离的卫生间，在洗澡时蒸汽会让燃气不完全燃烧，产生一氧化碳等物质，危害安全。

为了让其能安全燃烧，同时还需要保证一定宽度的进气通道。如果不能保证氧气量的供给，不完全燃烧所造成的一氧化碳会充满室内空间。在使用时，也最好让燃气热水器处于通风的环境下，避免封闭环境下氧气量不足。

（ 作者：尹青 责任编辑：尹青）

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