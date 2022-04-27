智眼“看见”油烟，智能调节风量，云米AI油烟机Flash2

作者：老谢

【天极网家电频道】云米AI油烟机Flash2，具体型号为CXW-260-VK711，它智能化程度很高，拥有AI智目吸功能，可以“看见”油烟的形状、大小和扩散轨迹，智能调节风量。还有21立方米/分钟的大吸力、顶侧双吸、挥手感应、触摸屏、烟灶联动、APP操控等功能。下面随小编来了解一下它的功能。

AI智目吸：云米AI油烟机Flash2的顶部有两枚红外传感器，能够“看见”油烟的浓度、形状、大小和扩散轨迹，结合AI算法调节风量。算法识别判断频率可达每秒60次，及时调整。当油烟较多时，油烟机AI会自动调大风量，将油烟快速排净;当油烟较少时，AI会自动调小风量，这样可以减少噪音和功耗，不需要人手动调节。其油烟探测范围可达700mm，让油烟无处可逃。

顶侧双吸：云米AI油烟机Flash2吸收了顶吸式与侧吸式油烟机的优点，在顶部和侧面都分别设有进风口。上进风口896mm宽幅拢烟，高位直排;下进风口离油烟近，近吸强排，可以吸走90%的油烟量。高低双进风口就形成了一套全面立体的拢烟系统，让油烟无处遁逃。再搭配上400Pa超强静压，可实现21立方米/分钟的大吸力风量――这在油烟机里面是非常大的吸力了。

AI智清洁：一键高温干洗，用75度高温软化油污，免拆免水洗，避免留下水垢，腐蚀烟机内部。智能清洁，仅需要30分钟。烟机工作60小时后，清洁按键就会持续闪烁，提醒用户清洁烟机。

操控方面，顶部有一条彩色触控屏带，注明功能，老人也可轻松使用。此外，还有隔空体感操控，通过红外体感系统，AI智能手势识别，只要抬手挥手，即可告别油烟，不需要用手去按按键。

价格：目前某东商城促销到手价2699元。

编辑点评：云米AI油烟机Flash2的特色功能是AI智目吸，可以看见油烟，随着油烟多少而自动调节风力，相当智能。顶侧双吸的设计结合了两种不同类型产品的优点，功能更强大了。这个价格小贵，但可以考虑下。