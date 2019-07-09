缓解你的垃圾分类“焦虑” 厨余垃圾处理器是否应该现在安装？

作者：尹青

【天极网家电频道】随着上海垃圾分类行动的进行，不少上海的小好伙伴每天都在“这是什么垃圾”的质疑中困扰。垃圾分类时代的到来，也推动了相关产品的销售。例如分类垃圾桶，竟然开启了“限购”模式。而一些能减少垃圾产生的产品，也受到了大众欢迎，例如厨余垃圾处理极，可以说瞬间点燃了消费者的购买热情，销量连连攀升。而除上海外，本次垃圾分类还将进入北京等46个城市，这也让不少家庭都开始关注厨余垃圾处理极这类产品。

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对于当今消费者来说，平时工作的时间较长，还需要分出精力对家中的垃圾进行分类，绝对说得上是一件令人烦恼的事。但厨余垃圾处理极，就能将厨房类垃圾清理干净。其实厨余垃圾处理机来自于海外，相信有许多小伙伴都在看美剧的时候看到过这类产品。由于外国也有垃圾分类制度，这类产品不仅能省下不少时间，也能免去一定垃圾分类的负担。

厨余垃圾其实包括了我们在厨房常见的剩菜剩饭、留下的菜叶、瓜果皮核以及其他厨房的废弃食物等，我们平时吃剩的饭菜也能很好地处理。厨余垃圾处理机需要安装在厨下的下水道部分，它内部有不锈钢材质的研磨工具，能够迅速将排下的厨余垃圾研磨为更为细小的颗粒，直接通过管道流走。

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这类厨余垃圾处理机究竟适不适合安装呢？其实这也要看当前的家庭环境是否适合，厨下是否有合适的位置来安装。有些家庭的位置非常紧凑，可能无法安装垃圾处理机，而老旧的小区很容易产生污水倒灌的问题，建议也不要安装。

另一方面，在安装时也需要考虑到当地的管道是否支持。上海官方表示，这是因为国内的污水管道在设计之初并没有考虑到使用这类产品的情况，因此可能会导致管道堵塞。同时，我们日常食用的剩饭剩菜油脂含量也很高，很容易导致油污附着在管道内壁，导致内部堵塞。

总体来说，虽然厨余垃圾处理机能解决我们对厨余垃圾的处理问题，但还是建议等管道改造结束后再进行安装。上海市的管道改造约在2020年正式完工，大家也可以根据当地的情况自行进行选择。