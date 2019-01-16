中国智能马桶盖高峰论坛召开：推动行业高端健康化发展

作者：尹青 责编：尹青

【天极网家电频道】在2015年，吴晓波一篇文章《去日本买只智能马桶盖》火爆一时，点燃了消费者购买智能马桶盖的热情。在前几年中智能马桶盖销量猛增，但并未让所有消费者都能了解智能马桶盖的舒适使用体验。

随着消费者理性回归，当下市场所需要做的，是让消费者了解智能马桶盖对生活品质的提升效果。如何让智能马桶盖重燃热度，走入家庭，也成为一大行业难题。

1月15日，中国智能马桶盖高峰论坛在北京盛大开幕，本届论坛以“健康理念+高端产品 享好盖 过好年”为主题，伴随京东第三届智能马桶盖节的启动，带来智能马桶盖行业的全面剖析。

本次高峰论坛由知电与京东联合主办，松下独家品牌支持，中国家用电器研究院与北京中怡康时代市场研究有限公司分别提供技术和数据支持。行业内的领军品牌、国家研究机构、国内电商巨头、科技公司等众多顶尖大咖齐聚一堂，以产品的标准、市场、技术等多个层面进行发言，并对2019年的市场情况进行深入探讨。

线上市场飞速扩张，产品品质进一步提升

近几年中，智能马桶盖线上市场表现优秀，2018年智能马桶盖市场的线上活跃度也超越2017年。据来自中怡康的数据显示，去年线上智能马桶盖销量为125万台，同比增长99%;销售额则为32.4亿元，同比上涨68.9%。相比较来看，2017年的销售量及销售量的增长仅为18%和27.4%。

之所以能在线上市场获得成功，得益于国内电商平台的协助。国内电商领军平台京东，就一直在对智能便盖进行大力推广，让更多消费者了解这一产品。京东商城时尚居家平台事业群家装建材部厨房卫浴部总监冯秀红表示，京东已经开展“享好盖，过好年”为主题的第三届京东马桶盖节，从1月14日开始，更会展示众多智能马桶盖品牌，优惠的价格让消费者更容易接受。

京东商城时尚居家平台事业群家装建材部厨房卫浴部总监冯秀红

本次支持举办的松下，则是最早研发智能马桶盖的企业之一，同时还肩负着行业引领者的职责。松下家电(中国)有限公司厨卫空间事业部事业总括任少阳介绍，在近几年来松下一直在与京东合作举办智能马桶盖节。在满足消费者需求的同时，对行业内产品的品质提升很大推动作用。

松下家电(中国)有限公司厨卫空间事业部事业总括任少阳

任少阳也认为，智能马桶盖在中国的普及率很低，因此后期空间更大。企业们应该洞察消费者的需求，并针对产品技术进行创新升级，推动智能马桶盖普及。松下在这几年中也进行了创新，例如消费者关注的暖风烘干功能，松下就推出了“无纸化”智能马桶盖RN/PN系列;而根据当前老龄化消费者对健康监测的需求，松下则推出了进行体脂和尿液检测的健康一体机。这些创新改变，都让智能马桶盖进入智能、健康的新层面。

行业回归理性，各方助力新一轮市场增长

随着行业、消费者回归理性，2019年智能马桶盖行业也将进入良性竞争。北京中怡康时代市场研究有限公司生活电器事业部总经理吴红认为，在经历混乱的竞争的品牌洗牌后，行业也得到了一定净化，让大量实力低下的品牌出局，市场也由导入期进入良性发展阶段。随着一线品牌地位稳定，二线品牌的加入，将促使行业进入新一轮的发展。

北京中怡康时代市场研究有限公司生活电器事业部总经理吴红

市场的秩序离不开规定的约束，GB/T 23131《家用和类似用途电坐便器》新国标也即将出台，为智能马桶盖的发展指明道路。对此，中国家用电器研究院测试计量研究所鲁建国所长也针对这条新国标进行了分析。他认为，在新国标的指引下，智能马桶盖将继续在好用、耐用、健康、环保等多个方面进行提升。

中国家用电器研究院测试计量研究所鲁建国所长

知电实验室则是中国最权威的消费者评测机构，致力于硬件设备的评测，并对优质产品进行推荐。在评测了大量智能马桶盖产品后，至中国家用电器研究院院长助理知电CEO 梅晓春也对智能马桶盖的技术、产品创新进行分享。他表示，消费者目前关注使用舒适性，但对健康方面的需求，其实大家并没有将它与智能马桶盖相连接。而企业所需要做的，正是让消费者了解智能马桶盖对健康生活的正面影响。

中国家用电器研究院院长助理 知电CEO 梅晓春

随后，在本次峰会的论坛环节中，京东商城时尚居家平台事业群家装建材部总经理赵丽娟通过京东大数据，介绍了智能阿马桶盖的购买群体。如今选择智能马桶盖的消费者已经越来越年轻，80、90后已经成为购买主力。京东也与松下等优质品牌携手，推动行业标准普及、服务升级，让消费者能拥有更优质的产品体验。未来京东也将发力智能马桶盖的智能性，打造互联智能马桶盖产品。

京东商城时尚居家平台事业群家装建材部总经理赵丽娟

对于到来的2019年如何布局，松下、海尔、科勒、TOTO、智米的企业代表均进行了发言。海尔卫玺CEO李长征认为，产品应回归本质，海尔也将制作更耐用的智能马桶盖，并在此基础上打造智能卫浴服务。松下则表示将以用户需求出发，通过在体验、安装、售后等多环节加强，让消费者认可智能马桶盖产品。

在本次高峰论坛中，多方代表通过一系列探讨，对市场结构优化、服务升级等方面有很大推动作用。虽然国内智能马桶盖实始终维持增长，但并没有显示出爆发趋势，而相比一些发达国家，中国智能马桶盖的普及率仍然仅有1%。面对仍有巨大潜力的国内智能马桶盖市场，只有加速推动产品结构化、服务升级，才能真正打动消费者，促进行业发展。