²Ý±¾É±¾ú³ýÎ¶ ÔÆÃ×525L¶Ô¿ªÃÅ±ùÏä±£´æÊ³Îï¸ü¾Ã

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÆÃ×525L¶Ô¿ªÃÅ±ùÏä£¬ÐÍºÅBCD-525WMLA(U3)£¬´îÔØ21Ó¢´ç´óÆÁ£¬¾ßÓÐAIÓïÒô²Ù¿Ø¡¢APPÔ¶³Ì¿ØÖÆ¡¢¼ÒµçÁª¶¯µÈÖÇÄÜ¹¦ÄÜ£¬´ËÍâ»¹ÓÐ·çÀäÎÞËª¡¢±äÆµ½ÚÄÜ¡¢³¤¾Ã±£ÏÊ¡¢¾²ÒôµÈ¹¦ÄÜÁÁµã¡£Ä¿Ç°µçÉÌÊÛ¼Û3699Ôª¡£ÏÂÃæÀ´¿´¿´ÏêÏ¸¹¦ÄÜ¡£
ÔÆÃ×BCD-525WMLA±ùÏäÊôÓÚÔÆÃ×±ùÏä21FACEÏµÁÐ£¬ÕâÊÇÒ»¿îÖÇÄÜ±ùÏä£¬´îÔØÒ»¸ö21…¼IPSÒº¾§´¥¿ØÆÁ£¬Ìá¹©¶àÖÖÖÇÄÜ¹¦ÄÜ¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚÆÁÄ»ÉÏµ÷Éè±ùÏäÎÂ¶È£¬½øÐÐÊ³²Ä¹ÜÀí¡£ÆÁÄ»ÉÏ»¹ÓÐÌìÆøÎÂ¶È¡¢Ê±¼äµÈÐÅÏ¢£¬ÁôÑÔ°å¡¢Ïà²áÆÁ±£µÈ¹¦ÄÜ£¬±ã½ÝÈÕ³£Éú»î¡£ÏµÍ³»¹Ìá¹©²ËÆ×½ÌÑ§¡¢ÒôÀÖÓ°ÊÓµÈÓ¦ÓÃ£¬µ±ÓÃ»§ÔÚ³ø·¿×ö·¹Ê±£¬¿ÉÒÔ¶Ô×Å²ËÆ×Ñ§£¬»¹¿ÉÒÔÓÃËüÀ´ÌýÒôÀÖ¡¢¿´µçÊÓ¡£
ÓïÒô²Ù¿Ø£ºÔÆÃ×BCD-525WMLA±ùÏäÖ§³Ö´¥¿Ø£¬»¹Ö§³ÖAIÒô¿ØÖÆ£¬ÄÚÖÃÂó¿Ë·ç¡¢À®°È£¬ÄÜÇåÎú½ÓÊÕÉùÒô£¬·¢³öÓïÒô£¬ÄÜ²¥·ÅÒôÀÖ¡£Õâ¿îÖÇÄÜ±ùÏäÓ¦ÓÃÁËIoTÎïÁªÍø¼¼Êõ£¬¿ÉÓëÔÆÃ×µÄÖÇÄÜÈÈË®Æ÷¡¢Ï´ÒÂ»ú¡¢Ï´Íë»ú¡¢¿Õµ÷¡¢È¼ÆøÔî¡¢ÖÇÄÜËøµÈÁ¬½Ó£¬ÏÂ·¢Ö¸Áî¡£
ÔÆÃ×BCD-525WMLA±ùÏä²ÉÓÃ¶Ô¿ªÃÅÉè¼Æ£¬¾ßÓÐ525LÈÝ»ý£¬ÆäÖÐ211LÀä¶³£¬314LÀä²Ø£¬¿É´æ·ÅÒ»¼ÒÈËÒ»ÖÜÊ³²Ä¡£»úÉí¿í¶È833mm£¬½ÚÊ¡¿Õ¼ä¡£ÖÆÀä¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬Õâ¿î±ùÏä²ÉÓÃ·çÀäÎÞËªÊ½ÖÆÀä£¬¾ßÓÐÎÞÐèÓÃ»§¶¨ÆÚ³ýËª¡¢360¶È»·±£³ö·çµÈÓÅµã¡£
²Ý±¾É±¾ú³ýÎ¶£ºÔÆÃ×BCD-525WMLA±ùÏä»¹ÄÚÖÃ²Ý±¾É±¾ú³ýÎ¶ÂËÐ¾£¬ÝÍÈ¡¶àÖÖÌìÈ»²Ý±¾»îÐÔÒò×Ó£¬ÓÐÐ§É±¾úÂÊ¸ß´ï99.9%£¬¿É²ðÐ¶¡¢¿É¸ü»»ÂËÐ¾µÄÉè¼Æ£¬±£ÏÊ¡¢³ýÒìÎ¶¡£
µ±È»£¬Õâ¿îÖÇÄÜ±ùÏäÒ²ÄÜÊ¹ÓÃÊÖ»úAPP¿ØÖÆ£¬½øÐÐÎÂ¶Èµ÷½ÚµÈ²Ù×÷¡£´óÆÁºÍÊÖ»úAPPÊµÊ±ÏÔÊ¾±ùÏäÄÚ¿ÕÆø½à¾»Ö¸Êý£¬ÒìÎ¶³¬±êÊ±£¬»áÌáÐÑÇåÀí±ùÏäÄÚ¹ýÆÚÊ³²Ä£¬ÊØ»¤¼ÒÈË½¡¿µ¡£
¼Û¸ñ£ºÔÆÃ×BCD-525WMLA(U3)±ùÏäÄ¿Ç°µçÉÌ¼Û3699Ôª¡£
±à¼µãÆÀ£ºÖÇÄÜ±ùÏä¹¦ÄÜ·á¸»£¬¿ÉÒÔÂú×ãÏÖ´ú¼ÒÍ¥¸ü¶àÐèÇó£¬ÏñÓïÒô²Ù¿Ø¡¢ÆÁÄ»¼°APPÏÔÊ¾¿ÕÆø½à¾»Ö¸Êý£¬¶¼ÊÇºÜÊµÓÃµÄ¹¦ÄÜ¡£Õâ¿î·çÀä±ùÏäÄ¿Ç°µÄ¼Û¸ñ»¹¿ÉÒÔ£¬ÓÐÐèÒªµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á