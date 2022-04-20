囤菜不串味 TCL 520L双门冰箱风冷双循环

作者：老谢

【天极网家电频道】串味是老式冰箱的通病了。但是，只要选对了冰箱，就能在很大程度上减少异味的产生。TCL BCD-520WPJD冰箱采用风冷双循环系统，通过双温区独立360°立体循环送风，每个温区快速均匀制冷，独立送风结构下，食物不会串味。加以520L的超大容量，以及多达20个的储存分区，能够满足多样化的分类存储，分开储存不同食材，无需堆积摆放。

在养鲜功能上，TCL BCD-520WPJD冰箱采用了AAT负离子养鲜技术，在冷藏室的风道中融入碧玺矿石，能够持续释放大量的负氧离子，从而达到抗菌、除尘、除味、抗氧化四效合一的效果。值得一提的是，经中国家用电器研究院亚权威认证，TCL BCD-520WPJD冰箱对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率高达99.99%，抗菌能力非常出色。

在性能方面，TCL BCD-520WPJD冰箱采用一体式双变频设计，变频风机能够根据温变自适应调整转速，变频压缩机的计算速度更快、适配精度更高。TCL BCD-520WPJD冰箱的双变频制冷系统，不仅能够将温度波动控制在0.5°C之间，实现控温准确均匀，而且在低耗电模式下，一天的能耗仅为一度电，非常地节能高效。

在外观上，TCL BCD-520WPJD冰箱融合冰裂纹与青釉色打造星玄青金属面板。这样独特的肌理设计不仅极具磨砂触感，而且还能耐指纹、抗划伤，艺术性与实用性兼备。

价格方面，TCL BCD-520WPJD冰箱目前电商报价2268元，感兴趣的朋友可以关注一下。

编辑点评：随着疫情的发展，不少家庭都觉得需要一款新冰箱来囤菜，老冰箱的功能已不能够满足多样化的食材储存需求。不仅如此，用户开始关心冰箱如何才能更好地去除异味、还原食材新鲜度，乃至保护全家饮食健康等方方面面。这款具有“除味、养鲜、抗菌”等功能性的智慧科技冰箱，为用户带来更健康的养鲜体验，价格不贵，值得考虑。