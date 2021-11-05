11.5限时促销 云米泉先净水器Super Pro 1200G

作者：老谢

【天极网家电频道】云米・泉先互联网净水器Super Pro 1200G，是一款具有1200G超大通量的净水器，其净水出水流量可达3.0L/min，可以达到3秒“一杯水”的速度，满足家庭对饮用水的即时需求。此外，其纯废水比达到5：1，节约用水，超过了国家1级水效标准。云米Super Pro 1200G还具有OLED屏显水龙头、横向滤芯设计、静音降噪设计、APP实时查看水质等功能设计。目前11.11期间促销，京东限时抢购价2899元。



3秒一杯水

云米・泉先互联网净水器Super Pro 1200G是定位高端的产品。它具有1200G大通量，三个滤芯，其中1个400G通量的RO滤芯，1个800G的RO滤芯，实现子母双RO;再加上1个5合1复合滤芯。整个净水系统可达到8级过滤，折叠PP棉、前置活性炭、阻垢剂、1级RO膜、2级活性炭、2级阻垢剂、2级RO膜、后置活性炭，可滤除泥沙水垢铁绣、细菌和有机物、重金属、余氯、钙镁离子等，细菌去除率99.99%。



云米净水器Super Pro 1200G

云米净水器Super Pro 1200G采用子母双RO过滤技术。传统的单滤芯净水器在使用一段时间后容易产生污堵，使出水流量下降。而子母双RO技术将主副两支RO滤芯进行首尾相连，母RO滤芯过滤已被5合1滤芯过滤过的自来水，输出纯水以及浓缩水，而子RO再处理母RO输出的浓缩水。



子母双RO滤芯设计

这样设计有几个优点，一是让结垢堵塞的问题集中在子RO滤芯上，不会影响母RO滤芯的过滤性能，从而提高了母RO滤芯的使用寿命(达到96个月，即8年)。同时，由双RO滤芯有二次过滤，提升了整体纯水产量，最终将纯废水比提升到了5:1。

云米净水器Super Pro 1200G配置OLED屏显水龙头，在工作时会显示状态，如过滤、冲水，蓝色灯表示正常，橙色灯表示滤芯到期。



三个滤芯

云米Super Pro 1200G净水器的1200G指的是制水量，即一天24小时净化出1200加仑的水。其官方介绍是3秒就能接满1杯水(150ml)，1分钟能出水3L，即接可即喝。这一出水速度已经跟在水龙头接水的速度接近了。除了水杯喝水，也能满足厨房烹饪所需，用大水壶、汤锅接起水来也快多了。



使用时会显示工作状态，水质状态

滤芯：云米净水器Super Pro 1200G的滤芯寿命不一样，5合1滤芯可使用两年，官方价格199元;RO 400G滤芯可使用两年，官方价格299元;RO 800G滤芯可使用八年，官方价格899元。使用成本上，使用八年后更换全部滤芯的价格总共是，899+299*4+199*4=2891元，平均下来每年约361元。

价格：目前11.11期间促销，京东在11.5这天有限时抢购价2899元。

编辑点评：云米・泉先互联网净水器Super Pro 1200G的过滤性能不错，出水速度很快，也很节水，是一款不错的家用净水机，价格略高，但也与其性能相符。11月5日的限时抢购价优惠力度不错，有兴趣的朋友可以考虑。