德意○宇宙油烟机 智能升降导烟板、超大风压

作者：老谢

【天极网家电频道】今年2月，德意发布了2022年新品，全新的○宇宙系列厨电。其中的○宇宙油烟机，采用了创新结构设计，智能升降的圆形导烟板让人耳目一新。同时，其抽油烟性能达到了业内顶级的1100Pa的超大风压、24立方米/分钟的超大吸力，排烟强劲。此外，还有挥手智控、高温自清洁、创意环形氛围灯等多项功能。下面来了解下它的功能吧。



德意○宇宙油烟机

德意一直致力于研发大风压油烟机。○宇宙油烟机已是德意的第七代大风压产品，它采用了德意自家的MAX10大风压技术，可以实现1100Pa超大风压，可排净油烟，不会被公共烟道倒灌。配合导烟板、亚近吸结构、二次深腔、24立方米/分钟超大吸力，拢烟更全面。

○宇宙是什么？什么样的创新设计？在笔者理解看来，○宇宙＝圆宇宙，谐音于元宇宙。落到产品上，可以看到很明显的就是油烟机中间的这个圆圈：



○宇宙油烟机的圆

这是一个让人印象深刻的符号，独具特色，识别度高。圆圈边上是创意环形氛围灯，当油烟机照明开启，圆圈就会亮起来，照亮灶台。



圆形伸缩导烟板，缩进去

当圆形灯亮起，圆形导烟板上升收缩时，看起来就像一轮明月在夜空中缓缓升起。圆形导烟板升上去之后，会形成二次深腔，与机身的亚近吸结构配合，形成负压区，深拢近吸，可以进一步有效拢烟。



导烟板自动缩进去的过程

德意○宇宙油烟机HTQ8机身前部是操控区域，正常身高抬手即可摸到。搭载触控面板，实测反应灵敏。



操控面板

如图所示，操控区域可操控多种功能，包括手势操作、高温自清洁、照明、时钟显示、吸力调节、清洗锁屏、电源等。



挥手感应，隔空手势操控

挥手感应是隔空操控，不触碰到面板，很适合当烹饪时手上有油污的情况，这时就不会弄脏操控面板。

德意○宇宙油烟机搭载高温自清洁功能，可以进行75℃的电加热自清洁，熔化内部油污，高速甩离排出，维护风道系统清洁，保持吸力强劲。用户可手动开启，烟机在累计使用60小时并关机30分钟后，也会自动开启。



用汽雾发生器生成大量汽雾

德意○宇宙油烟机HTQ8内部采用260mm直径的广域叶轮，进风面积大，可以形成24立方米/分钟的超大吸力，能瞬间吸走油烟。除此之外，还有德意的超大风压技术。

油烟机的风压是指规定风量时的静压，即油烟机工作时产生的风力对烟道单位面积产生的压强。油烟机的风压能在油烟机腔体内、烟机和炉灶之间形成空气负压区，并将油烟吸入烟机、推向烟道、排向室外。在各家各户都在做饭的高峰期，会有大量油烟堵在公共烟道里。这时如果家里油烟机的风压小于公共烟道的风阻，油烟就会倒灌回来。因此，油烟机的风压值越大，排烟越强劲越顺畅，排烟效果就越好。



德意MAX10大风压技术

德意MAX10核心科技由SP3.0全直流变频电机、飓风广域叶轮、无阻式增压风道系统协同配合而成。SP3.0全直流变频电机，可以输出2000转/min强排动力。飓风广域叶轮，用大直径叶轮配合叶片结构优化，可更顺畅地进风、出风。无阻式增压风道，增压蜗壳配合一体式风道出口，油烟排放阻力更小。独特导风圈设计，采用特定的角度和弧度，排烟更顺畅。

编辑点评：总体来说，德意○宇宙油烟机HTQ8拥有创新的设计、强大的吸力，使用简单，是一款值得关注的高端吸油烟机产品。