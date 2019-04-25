极客美食：金黄酥脆―电烤箱版老婆饼

作者：龚美林

【天极网家电频道】说道老婆饼，相信很多人都不陌生。在各大蛋糕房内，老婆饼却对是一道风景。老婆饼外酥里嫩，表皮咬上一口酥酥的，馅甜甜糯糯的超级好吃。很多人想吃老婆饼，都会去超市或面包房里买上一些。相较于在外面买做好的老婆饼，笔者更喜欢在家制作这道点心。今天，我们为大家分享的食谱就是老婆饼。

在制作老婆饼的时候，只需家里有一台电烤箱，就能轻松搞定。自己在家做老婆饼，还可以控制馅料的用量，制作环境也更健康些。话不多说，一起来看看这道食谱，以下配方为48个量。

老婆饼制作食材：

酥皮：中筋粉，500g;糖，72g;猪油，176g;水，200g;

油酥：低筋粉，360g;猪油，180g;

馅心：水，560g;猪油或者花生油，212g;(可减少至160g)糖，400g;糕粉(或者炒熟的糯米粉)，280g;椰蓉，40g;白芝麻，40g;

表面装饰：蛋黄，4个;白芝麻，适量

老婆饼制作方式：

准备好椰蓉，白芝麻用烤箱烤熟备用。将水和油以及糖放入奶锅，中火加热至糖融化。然后转小火，加入糕粉，快速搅拌(注意安全，小心粉末溅出来)。搅拌到糕粉会糊化成固态状时，关火，加入椰蓉和芝麻，拌匀即可。

将搅拌好的糊糊放凉后，稍稍冷藏定型，戴手套分成30g左右/个备用。将水油皮的所有材料混合，揉至有良好的延展性。油酥材料称重放入容器，用硅胶刮刀混合成团。

把水油皮压成大片，油酥擀成大概的长方形，放入冰箱冷藏20分钟。20分钟后，将冷藏面团和油酥取出，水油皮面团擀为油酥片两倍大小的长方形。包入油酥，接缝处捏紧。将其擀开，进行第一次四折。沿面片长的一边擀开，注意用力要均匀，操作台可以撒少许干粉防粘。松弛5分钟左右，擀成0.3厘米的大片。

利用尺子等切成四份长条面片，分别卷起成条状。量其长度后，每条等分为12份，切开。两端切口如图捏紧，对折整理，翻面擀成圆形面片。包入馅料，收口捏紧后收口向下擀薄。做好后，依次摆上烤盘内。

将面团表面刷蛋黄液，用刀片平行划2-3下，零星撒少许白芝麻装饰。放入预热好的电烤箱，160度烘烤20分钟即可。

小贴士：面团在分割之后包的过程中，要注意盖保鲜膜或者湿布防干。

用户好评度高电烤箱分享

对于吃货来说，或是下厨爱好者来说，家里有一个电烤箱无疑是一件十分美好的事情。很多新时代美食自然少不了通过电烤箱的烘培而得，所以要想满足自己的味蕾，又怎能缺少一部好的电烤箱呢？今天，我们就为大家分享四款颜值高，网友口碑好的电烤箱，有需要的朋友不妨留意。

格兰仕电烤箱 ik2S

网友好评度：99%

参考价格：499元

推荐理由：格兰仕电烤箱采用了简洁时尚的卧式设计，搭配上鎏金的色调，尽显高端优雅，能轻松融入各式各样的家居环境中。同时，它的尺寸也是非常的小巧，全机尺寸仅为310mmx510mmx460mm，能最大限度的节省安放空间。这款电烤箱配备了强力电机，能提供1550W的澎湃动力，配合上光波速热的加热方式，能在最短的时间内完成烘焙，有效节省用户时间。此外，它还采用了独立的上下控温技术，不仅控制更加灵活，而且还更加精准，使用非常方便。

美的电烤箱T3-L322E

网友好评度：99%

参考价格：599元

推荐理由：美的多功能电烤箱拥有简洁大方的外观设计，整机拥有32L的大容量，不但能满足大家庭的使用，即使是朋友聚餐也是毫无压力。其加大的炉脚设计，还能让整机的运行更加平稳。此外，其在侧面的散热口采用了防水设计，更能保障你的安全使用。这款美的电烤箱为食物量身选择适宜的温度，上下管独立控温同时加热切换自如，蛋糕披萨烤土豆片皆可接纳，360°旋转烧烤多种美味花样美食统统拿手。这款产品虽然好用，但也有网友吐槽它的内置灯亮度还有待提升。

长帝电烤箱CRWF32PDJ

网友好评度：98%

参考价格：599元

推荐理由：长帝电烤箱拥有32L的超大容量，能轻松满足一家三口的烘焙需求。而双层隔热钢化玻璃门的设计，不仅能最大限度的降低热量散失，还能有效保障使用者的安全，非常实用。它采用了立体热风循环的加热方式，搭配上意大利进口的三门搪瓷内胆，能有效保持内胆温度的均匀，让热量更快渗透到食物各处，避免局部烤焦。此外，它还支持APP连接，能轻松通过手机完成温度调节，修改时间、切换烘焙模式等工作，非常的方便。

松下电烤箱NB-H3201

网友好评度：99%

参考价格：619元

推荐理由：这款松下电烤箱性价比高，它拥有32L大容量，热风对流，防爆炉灯等功能样样俱全。其内胆为镀铝材质。容量为32L，功率1500W，用料扎实，一般家用足矣。上下双管独立控温，可在室温至230℃间精准调节，搭载高热敏感温元件，确保温度准确，同时还有多种工作模式可供选择。既然已经有了比较优秀的控温系统，低温发酵的功能自然也就带上了。带有旋转烤叉，对于无肉不欢星人而言非常实用。