纤薄机身占地面积小 惠而浦巧致系列冰箱

作者：老谢

【天极网家电频道】中国厨房普遍面积较为局促，兼顾“大容量”与“小体积”的冰箱，能更多地打动消费者。惠而浦巧致系列冰箱正是这样一款小厨房也能放下的大容量冰箱，63.6cm 纤薄机身占地面积更小，灵活嵌入各类厨房布局，448L大容量，以丰盛食材给家人满满的居家安全感。

大容量，是消费升级下的品质生活刚需。一方面是工作快节奏催生的“懒人经济”盛行，让家人对冰箱储存的依赖性增强;另一方面，物质生活的极大丰富，食材品种也更加多样，对储存容量的需求不断攀升;再加上，二胎、三胎政策的开放，家庭成员的增加与人均居住面积的有限，更纤薄更能装的冰箱才是家庭必备。惠而浦巧致系列冰箱外观上63.6cm纤薄机身，轻松进入70cm宽的厨房门。90°开门设计，相比传统冰箱的135°开门设计，更贴墙壁更省空间，同时90°开门可以使内部抽屉顺利拉出，更直观地查看食材状态。精美纤薄的外观再加上底部散热设计，无需预留散热空间，自由灵活嵌入橱柜之中，让冰箱与家居融于一体，释放现代厨房的时尚魅力。

新鲜肉类、珍品干货、瓜果蔬菜的存储条件各有不同，惠而浦巧致系列冰箱深谙其道，448L大容积搭配风路双循环系统，让新鲜美味“各得其所”。首先，巧致系列冰箱配备的智能变频压缩机，配合温度传感器，敏锐反应温度变化，自动调节制冷量。其次，在大容量的基础上，内部空间精细划分，冷藏与冷冻分区制冷，独立高效地控制各间室温度，为食材匹配适宜温度，更及时灵敏地守护食材新鲜不串味。

对于含水量丰富的果蔬，特设果蔬保鲜盒，360度环抱式出风制冷，保湿膜锁湿避免水分流失，让果蔬长久地“养”在冰箱内，随时品尝新鲜美味。此外，主动去异味，蔬果更新鲜。巧致系列冰箱配备Pt铂金纳米保鲜技术，通过在冷藏室内不断释放铂金纳米粒子，将异味分子分解为无臭无害的水和二氧化碳，还原冰箱内部环境的清新健康，即可持久地守护蔬果的原汁原味。而对于海鲜、红肉等食材，一键触控速冻模式，在水分和营养流失之前便能实现肉类的原鲜速冻，持久留存鲜美口感。

价格方面，惠而浦巧致系列448L冰箱电商价格大约6399元。

编辑点评：惠而浦是来自美国的品牌，不过已经被国内的格兰仕收购。巧致系列主打机身小巧占地少，448L容量也够一般小家庭使用了。设计不错，价格略贵。