双滤芯6级过滤 云米Super Y 1200G净水器

【天极网家电频道】随着人们生活水平的提高，对家庭饮用水的水质要求也渐渐提高。消费者渐渐对净水器提出了更多需求，从最基础的过滤泥沙铁锈，到改善口感，到加快出水速度、减少废水等。前不久云米推出了一款新品净水器Super Y 1200G，它配置5合1复合滤芯、RO反渗透膜滤芯，达到6级过滤，除了泥沙铁锈、余氯、重金属、微生物等，它还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物。下面来详细了解一下它的滤芯。



云米Super Y 1200G净水器



滤芯配置

从产品资料看，云米净水器Super Y 1200G配置1支5合1复合滤芯和1支RO滤芯，整体达到6级过滤。这比传统净水器5层过滤多了一层无纺布，可隔绝后置活性炭，防止出黑炭水，出水更纯净。除了泥沙铁锈、余氯、重金属、微生物等，它还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物，且净化后的纯水不含阻垢剂，整机不含双酚A。



配置2支滤芯

整个净水系统达到6级过滤，由折叠PP棉、前置活性炭、减少水垢的长效因子、RO膜、后置活性炭、无纺布构成。



6层过滤

内置的滤芯身上标明了相应的过滤功效：



复合滤芯

相比于传统净水器的5层过滤，云米Super Y在后置活性炭之后增加了一层无纺PP保护，能够隔绝少量炭粉散逸出来，这种6层精滤能防止出现黑炭水。



5合1复合滤芯参数

RO反渗透膜的过滤精度非常高，可过滤出纯水，连细菌、重金属都能过滤掉。



RO滤芯

云米Super Y 1200G净水器采用的RO反渗透膜，是以12层高精度膜页组成的，可增大与来水的接触面积，过滤更充分，且流速更快。



RO滤芯参数

通过这6级过滤，它可滤除泥沙铁绣、余氯、异味异色、水垢、重金属、微生物、各类病原体等，还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物，且净化后的纯水不含阻垢剂，整机不含双酚A。其抗生素滤除率99.95%，微塑料滤除率99.99%。这些功能对于比较关注健康的母婴用户、高端消费者等注重生活品质人群较有吸引力。

手机APP查看滤芯

云米Super Y 1200G净水器可以使用手机APP“云米商城”或“米家”登录。在添加净水器设备后，用户可以查看净水器工作状态、水质、滤芯寿命等。进入净水器后，主界面显示进水的水质TDS值，净水机工作状态，滤芯状态等。如果滤芯寿命到期，还有购买渠道等。

此外，APP界面里还可以设置无陈水模式，调整冲洗滤芯的频率，设置水质优先还是节水优先。

使用成本

净水器的后续使用成本较高。这方面，云米Super Y 1200G净水器新机配备1支复合滤芯和1支RO滤芯。价格上复合滤芯299元，一般2年一换；RO滤芯1299元，一般6年一换；因各地区水质不同、用水量不同有差异，滤芯寿命会有差异。

值得一提的是，目前这款净水器官方12.12促销售价1999元，购买赠送两支原装复合滤芯，将6年内的换芯成本降低至0元。

编辑点评：总的来说，云米Super Y 1200G净水器的过滤性能强大，能过滤泥沙铁锈、余氯、重金属、微生物等，还可过滤抗生素、微塑料等新兴污染物。双出水的功能也很方便，整体性价比不错，是一款值得考虑的家用净水机。