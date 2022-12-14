脉冲式直喷+蒸汽0外排 格兰仕微蒸烤一体机的蒸功能

【天极网家电频道】前不久，格兰仕推出一款微蒸烤一体机G0-RTQF2V，它具有原本微波、蒸汽、烧烤三大基本功能，并将这三种烹饪方式进行两两复合，实现了高温蒸、蒸烤、微波烤、微波快蒸等更多烹饪模式，一机多用，轻松满足家庭三餐烹饪需求。下面我们来了解一下它的蒸功能。

为实现更强大的蒸汽功能，格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机专门设计了一整套的“水－蒸汽”系统，可以实现更澎湃强大的蒸汽热力，迅速释出蒸汽，这点是普通微波炉、一体机所不如的。



底部是水箱、蓄水槽

它的机身底部中间是一个插拔式水箱，用于提供蒸汽的水源。



水箱

“蒸”是中国家庭广泛使用的烹饪方式之一，蒸制过程中的温高、汽足，才能保证更好的蒸制效果。格兰仕这款微蒸烤一体机采用的是脉冲式直喷蒸汽技术，能够以2000W的超大功率迅速释出蒸汽，使腔体快速升温，热力澎湃。如此一来，不管是在40°C恒温制作酸奶，还是在90°C低温鲜蒸蔬菜，还是105°C高温蒸肉类，都能锁住食物营养与原味。



脉冲式直喷蒸汽技术

水箱两边是蓄水槽，用于接收炉腔内排出的水分。



蓄水槽

一般蒸烤箱在机身顶部后会有一个蒸汽排放口，使用时会散发出白色蒸汽，温度较高，用户使用时要注意防止烫伤，而且蒸烤箱这类厨电一般都靠墙摆放，长期排放蒸汽会损伤到墙漆。



背部，中间突出部位是热蒸汽的冷凝器

格兰仕这款微蒸烤一体机有个创新点，“蒸汽0外排”技术。它采用了蒸汽冷凝结构，背部内设有冷凝结构，烹饪时蒸汽会自动冷凝并排至废水盒，实现蒸汽不外排，做到不损伤墙面与橱柜。



“蒸汽0外排”技术

蒸汽烹饪体验：清蒸鲈鱼

下面我们进入烹饪试用环节，首先来体验一下蒸汽功能。

格兰仕G0-RTQF2V微蒸烤一体机在蒸汽功能时，可以设置炉腔内温度，适用多种食材烹饪。即可在40°C恒温制作酸奶，也可在90°C低温鲜蒸蔬菜，都能锁住食物营养与原味。



准备鲈鱼一条，清理好

我们准备用一道清蒸鲈鱼来试验普通蒸汽功能。将鲈鱼清理好，放入葱姜。放入炉腔内，搁在蒸架上。



放入炉腔内，搁在蒸架上

小编比较喜欢鲜嫩的口感，因此选择了设定90℃，时间12分钟。

炉腔内很快开始喷出蒸汽，把炉门玻璃蒙住了，温度很快上升。



开启蒸汽功能，门窗很快被蒸汽蒙住

很快，蒸鱼出炉，一打开炉门，腾腾蒸汽就从门缝里冒了出来。



蒸鱼出炉

洒上葱丝辣椒，淋上酱油、油，一道清蒸鲈鱼就做好了，品尝起来鱼肉相当鲜嫩。



清蒸鲈鱼

105℃高温蒸：猪肉丸

105℃高温蒸是一个微创新功能，主要针对大块肉类等熟透起来较慢的食材。相比传统100℃蒸汽，105℃的高温蒸汽更细腻，能深层透蒸肉类，并逼出油脂，保证健康饮食，实现更佳口感。这对于喜欢吃肉的小伙伴来说可以相当友好，可以不用再担心肉不熟带有血丝，煮太久破坏纤维影响口感的问题。



准备好玉米青豆猪肉丸一盘

我们准备了玉米青豆猪肉丸一盘，肉丸也是稍大块的肉类，熟透需要较高温度。



放入炉腔内

放入炉腔内蒸架上后，开启105℃高温蒸。



开启105℃高温蒸功能

很快，一道饱含水汽，表面晶莹的蒸肉丸子就做好了。品尝起来口感Q弹，水分十足。



饱含水汽，表面晶莹的蒸丸子

以这款产品20L的内腔体积，搭配2000W的大功率蒸汽，可以在蒸的过程中保持比较稳定的蒸汽温度，提供大量蒸汽。

编辑点评：格兰仕这款RT微蒸烤一体机，以2000W的超大功率迅速释出充足蒸汽，又有脉冲式直喷蒸汽、蒸汽0外排技术，蒸功能很是强大。总体来看，这是款颇具创新的产品，是其“宇宙厨房”绿色家电代表产品，它通过复合功能，升级了厨房烹饪体验，将家庭常用的多种烹饪功能进行了高度集成融合，为中国消费者带来更加低脂、少油、少盐、自然、原汁原味的健康饮食方案。