10分钟烤好一盘肉 格兰仕DR空气炸微波炉烘烤体验

作者：老谢

【天极网家电频道】格兰仕DR空气炸微波炉，是首台将空气炸、微波、烧烤、烘干功能相结合的厨房电器。它配备120款菜单，可以三餐不重样，可以为用户提供无明火、无油烟的健康烹饪体验。本文来体验一下它的其中一项功能：烘烤，适用烤肉、烤饼干、蛋挞、披萨等多种烹饪场景。



格兰仕DR空气炸微波炉

格兰仕DR空气炸微波炉的控制面板集成在炉门右侧，采用触摸按键设计，实测按压效果灵敏。旋钮上方是空气炸、食材烘干两大类菜单，提供了一些常见的食谱。旋钮下方是变频微波、烧烤两大类功能，提供了热牛奶、热饭菜、解冻等常用操作，使用简单。

格兰仕DR空气炸微波炉面板上有“定温烘烤”键，可以设定35-200摄氏度，10-95分钟，实现烤肉、烤饼干、蛋挞、披萨等烹饪。



操控面板

配件方面，格兰仕DR空气炸微波炉标配了炸篮托及炸篮盘、烧烤架三样，用于空气炸、烧烤/烘干。烧烤架可以用来烧烤以及烘干。没有配烧烤用的接油烤盘，如果有就更好了。



配件

格兰仕DR空气炸微波炉的炉腔有25L的大容量，可以放下一整只鸡甚至更多食材，满足多人食用的烹饪需求。炉腔内胆采用不锈钢材质，耐用且易清洁。上方可看到有两根烤管，下方有两根隐藏的烤管。



炉腔

格兰仕DR空气炸微波炉配备了上下各两根的光波烤管，这点还弥补了很多“一体机烧烤无底火”的劣势，增加的底部隐藏式烧烤管进行了温度补偿，使烘焙上色更均匀，不用再中途打开翻面。



烤五花肉，同时用温度仪测试温度

烘烤也即是烧烤，这里我们来烤五花肉，同时用温度仪来测试炉腔内外各部位的温度。我们这款温度测试仪有四个温度探头，可以四个位置，我们分别将其放置在炉腔上部接近上烤管的地方、炉腔下部接近下烤管的地方，以及格兰仕DR空气炸微波炉外壳顶部、微波炉下拉门外部。这样可以测试烘烤时炉腔内的温度，也可以测试外壳的温度。



将温度探头固定在炉腔内外四个位置

将切片好的五花肉腌制好，将肉铺上烤网，将微波炉调到烘烤200度进行预热，然后把肉送入烤炉开始烹饪。



腌制好的五花肉铺在烤网上

我们将温度设定为180度，时间10分钟，出炉后，烤好的五花肉火候正好：



烘烤五花肉的过程



烤好的五花肉

可以看到，在烤网各区域位置上，五花肉的火候、色泽基本一致，烤管的火力分布比较均匀，温度控制得不错。



肉色亮丽诱人

在烤的过程中，我们的温度测试仪记录下了各探头的温度，采样间隔为10秒，数据曲线如下图所示。温度变化过程比较平稳，从40多度一路上升到160多度，10分钟后温度停止上升，开始自然下降。开始时炉腔下部的温度要比上部低大约10度，过了约5分钟后赶了上来，上下部的温度趋于一致，这或许是因为热空气上升，使上部的温度要更高一些。

烘烤过程中，微波炉外壳顶部的温度大致维持在40-50度之间，不算热，可见顶部的散热情况良好（测试环境为空调房）。下拉门的温度在烘烤过程中保持上升趋势，从35度左右升至80度左右，我们在烘烤时要注意避免直接触碰黑色圆形部位。



烘烤180度、10分钟的温度变化曲线

用格兰仕DR空气炸微波炉来烧烤，使用简便，只需要按几个钮就可进行。对温度的控制也准确，上下火力足，10分钟就能烤好一盘五花肉。总的来说，这一功能还挺实用。