营养与美味兼顾！电蒸箱用蒸功夫搞定孩子挑食问题

作者：龚美林

【天极网家电频道】夏天天气炎热，心情浮躁常常会导致孩子食欲不振。咱们经常会看到父母追在小孩子身后喂饭的现象。而孩子不喜欢吃饭，固然和天气炎热有关系，但饭菜不合口味也是重要的原因之一。

一、宝宝不爱吃饭咋办？

那么，宝宝在夏天不吃饭怎么办？爸妈们不要着急，咱们用对了方法，肯定会增加孩子食欲，让宝宝安心吃饭。首先，咱们先给生活环境降降温。夏天天气炎热，气温高，孩子活动量小，自然消化速度就变慢，很容易出现食欲不振的情况。父母不妨降采取开风扇，空调，窗户等方式来降低宝宝所处环境的温度，让宝宝多多运动，平衡宝宝消化系统，让宝宝在夏天也可以吃的舒心。

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其次，多做些宝宝喜欢吃的食物。夏天宝宝出现食欲不振的情况时，父母不妨做饭的时候做些宝宝平时喜欢吃的食物，这样可以提高宝宝的食欲;如果宝宝还是没有食欲，父母可以做些可以带给宝宝新鲜感的食物，这样也可以让宝宝胃口大开，积极进食。在食物的摄入方面，建议夏季多给宝宝吃蒸菜。蒸菜并非人们印象中认为的那样菜式单一，它不仅适用于荤素各种食材，同时具有丰富的口感和千变万化的搭配，在制作的过程中食材的营养流失的也比较少。

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最后，家长们要做到，少给宝宝吃零食。如果宝宝平时没有按时吃饭，很大可能是宝宝平时吃零食导致的。小孩子都喜欢吃零食，尤其是甜食。夏季食欲本来就低下，吃零食会让宝宝在吃饭时间感觉不饿，从而吃正餐就更少了。父母应该让宝宝养成良好的饮食习惯，多吃膳食，合理生活，这样才能越长越高。

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相较于给孩子进行物理降温和控制零食的摄入，制作宝宝喜欢吃的食物，可能会考验到家长们的厨艺。如果家长是厨房小白，这就比较令人头疼了。还好现在科技发达，如果家长不会做菜，可以用电蒸箱来帮忙。

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目前，市面上主流品牌推出的电蒸箱产品都带有蒸菜食谱以及详细的蒸菜操作步骤和流程，堪称蒸菜的做法大全。不会做菜的家长们，只需紧跟做菜步骤，即使是厨房小白，也能快速蜕变成美食烹饪大师，为宝宝做出美味又营养的蒸菜。

二、如何选购电蒸箱？

电蒸箱虽好，但其出现时间较短，消费者要如何正确选购一台电蒸箱呢？咱们需要从哪些方面着手才能买到好用的电蒸箱。带着这些问题，咱们接着往下了解。

1、看加热方式

电蒸箱的加热方式主要有滴水式加热和独立水箱加热，最好选用独立水箱的加热方式，因为水箱作为储水容器内部自带加热管，能够快速的把水加沸产生蒸汽用于烹饪，2分钟内就能产生水蒸气，大大加快了烹饪速度，节约了时间。

2、看蒸汽进排

选购电蒸箱时，需要查看蒸箱是否有进气口和排气口，有进气口也有排气口，可以保证进气和出气不断循环，保持动态平衡状态，使蒸汽始终均匀分布，温度更恒定，防止食物过熟或不熟，同时新鲜蒸汽防止上下食物的串味。

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3、看温制技术

从电蒸箱的温度控制情况，可以间接的看出电蒸箱的功能应用情况。电蒸箱温度可调的范围越大，说明它的功能性就越多，温度控制精度是参考电蒸箱好坏的重要的指标之一，因为这关乎到食物口感好坏。

4、了解内胆材质

对于电蒸箱来说，其内胆的材质是十分重要的，因为内胆关乎到实物的健康，而健康是一切的根本。内胆材质最好是选择最高级别不锈钢――食用级不锈钢。食用级不锈钢易清洁，对人体无任何危害，是最佳的选择。

一般情况下，电蒸箱的容量都不小，大多在30L左右。用户在选购电蒸箱的时候，可根据自己的实际需求选择容量，如果家里人比较多，经常需要蒸煮东西，应尽量选择大容量，容量越大，能够制作的食物就越多。

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三、用户好评度高电蒸箱分享

相较于煎，炒，煮，蒸，炖……，蒸无疑是一种更健康的烹饪方式。它不仅可以保留食物的原汁、原味和原形，而且还能够最大程度的保存食物本身的各种营养元素，更符合现代健康饮食的要求。而对于很多现代人来说，想追求高品质的生活，厨艺又不是很高，那么，电蒸箱食谱无疑成了很好用的秘密武器。如果你近期有选购电蒸箱计划，又不知道如何下手，那么不妨参考以下几款用户好评度高的产品。

方太电蒸箱SCD42-F1

用户好评度：100%

推荐理由：方太的这款电蒸箱特有的“一键菜单”功能，囊括闸蟹、鲈鱼、蒸蛋、馒头、玉米、扇贝6个家庭常用菜单，用户只需将处理好的食材放入蒸箱，一键就能烹饪。厨房小白也可以变大厨。而42L的大容量，打破了中国家用嵌入式蒸箱容积上限，内部四层间距合理分布，蒸箱一次可烹饪多盘菜，满足丰富的烹饪需求，同时提高烹饪效率。

同时，顶部加热膜减少冷凝水的滴落，配合动态蒸汽平衡技术，让多菜同蒸也不必担心串味。在底部采用嵌平设计，配合易清洁磁膜，使得清洁更轻松。也让更多普通家庭也可以在煎炸炒之外，给自己家人端上各色健康美味的“蒸”味道。

海尔电蒸箱ST450-30S

用户好评度：99%

推荐理由：海尔这款电蒸箱产品倡导“纯蒸美味，食之营养”，拥有鲜蒸双模式，也就是为了“健康”而研发的“高温蒸”、“普通蒸”。在高温蒸的模式下，蒸箱内部温度范围为30-230度，无论是排骨、猪蹄，蹄筋，都能实现快速高温蒸熟。普通蒸就不提了，无论是海鲜还是肉类，大胆放进去。用它制作宝宝们吃的食物也非常简单，按照食谱操作，将食材放入，等待时间一到打开电蒸箱即可收货健康营养的美味蒸菜。

华帝电蒸箱JZD50-Z6B

用户好评度：100%

推荐理由：华帝的这款电蒸箱应用华帝首创的行业压力蒸技术，利用内置压力阀，使蒸箱内部压力保持趋近于5.5Kpa，利用5.5Kp通过产生的微压力，使蒸的温度高于100℃，快速将热量穿透到食物内部，充分熟透，大大加快肉类、根茎类食材的烹饪速度，食物口感更嫩滑爽口。

为了更好的保持食物的汁水和原味，华帝电蒸箱采用外置式抽拉水箱和内胆加热技术。外置式抽拉水箱使得华帝电蒸箱在蒸菜时无需打开蒸箱门即可随时加水，无需担心开门蒸汽泄漏对食材口感的影响，方便省心。其内胆加热技术则能够保持水蒸气的温度不易散失，抑制水蒸气凝结成水滴，结合压力技术，使内胆时刻保持充满高温、高饱和度的蒸汽，使得食材烹饪原汁原味。

老板电蒸箱S226

用户好评度：99%

推荐理由：老板的这款电蒸箱搭载了老板独有的ROKI智能烹饪系统，可实现远程遥控，下班回家路上，即可在手机上实现调控。系统内置海量米其林菜谱，方便选择困难症星人――每日一款菜顺着来，一周不重样。它还拥有预约功能，当晚把食材推进去，设定好时间，次日早晨便可自动启动，完成烹饪，洗漱完毕，一顿热腾腾的早饭已经就绪。

老板电蒸箱具有40L的超大容量，整条鱼和整只鸡都可以轻松放进去，在家时刻能吃手撕鸡。蒸箱内部设计为三层烹制架，这让多道菜肴同时蒸制有了可能。它拥有水位精控技术，上置电动水箱，触摸水箱键即可弹出电动水箱，免于打开蒸箱，避免了热量流失。1.4L的水容积，最长可实现2小时烹制，即使是蒸制大菜、难以蒸熟的菜，也无需中途给水箱加水，大大减少了操作过程中的麻烦。