风干水果蔬菜和肉脯 格兰仕DR空气炸微波炉

作者：老谢

【天极网家电频道】格兰仕DR空气炸微波炉，是首台将空气炸、微波、烧烤、烘干功能相结合的厨房电器。它配备120款菜单，可以三餐不重样，可以为用户提供无明火、无油烟的健康烹饪体验。这款产品主打格兰仕的“宇宙厨房”概念，提倡的无明火、无油烟烹饪方式，可以消除烹饪过程中的烟熏火燎，从而减少对人们呼吸系统和皮肤等的伤害，空气炸等少油脂的烹饪方法也能让人们吃得更营养健康。

本文来体验一下它的其中一项功能：烘干/风干。烘干既可以烘干水果、蔬菜，又可以风干肉脯、鱼虾，适用多种场景。



格兰仕DR空气炸微波炉

格兰仕DR空气炸微波炉的控制面板集成在炉门右侧，采用触摸按键设计，实测按压效果灵敏。旋钮上方是空气炸、食材烘干两大类菜单，提供了一些常见的食谱。旋钮下方是变频微波、烧烤两大类功能，提供了热牛奶、热饭菜、解冻等常用操作，使用简单。



操控面板

烘干也即风干，格兰仕DR空气炸微波炉配备了光波烤管，可以用于烘干功能。它的烘干预设程序提供了水果、坚果、根茎、肉干、鱼虾、香料等六种。用户可以通过这一功能来自制小吃零食，风干储存食材，在家DIY柠檬干、西柚干、猪肉脯、干香菇、干辣椒，或者给宠物猫做小鱼干、肉干等等。



格兰仕DR空气炸微波炉，具有烘干功能

这里我们使用辣椒、西柚来体验烘干功能。为了节省时间，我们将两种食材一起烘干，选择了程序“水果”。



西柚切片



辣椒、西柚放到烧烤网上

由于食材含水量不同，我们在风干3小时后取出西柚，4小时后取出辣椒。



烘干西柚和辣椒的过程



烘干完毕

3小时足够将西柚烘得很干，出炉后，拿起一片西柚片，轻轻一掰，只听轻脆的“啪”一声，西柚片就折成了两片。



烘干3小时的西柚

烘干了4小时的辣椒，皮已经皱了起来，颜色变深变暗，跟平常购买的干辣椒已经很接近了。



烘干了4小时的辣椒

烘干是一个时间比较长的过程，因此我们测试了过程中的噪音，以及耗电量。在距离微波炉一米处测得噪音是大约50分贝，这是可以算安静的数值。



烘干时的工作噪音

这里我们提供一个简单的参照表，一般室内比较安静时是约30分贝以下，人说话声大约是50-60分贝左右，真空吸尘器扫地机的噪音是70-80分贝左右。可见格兰仕DR空气炸微波炉在空气炸时噪音不大，在厨房工作时不会影响到客厅的人。

我们用电力监测仪测得，烘干4小时，待机18分钟，共耗电1.09kWh，即4小时约1.09度。若根据深圳居民阶梯电价，第一档电量0～200度0.68元/度，那这一耗电量的电费约0.74元。



烘干4小时的用电量

格兰仕DR空气炸微波炉功能丰富，集成的微波、烘烤、烘干、空气炸功能都很实用，能够满足现代家庭厨房烹饪的多种需求。而从我们体验的烘干过程中我们可以看到，烘干起来的风干效果很好。

格兰仕DR空气炸微波炉操控方式简单，多种常用烹饪方法可两键快速启动。在烹饪时，工作噪声不大，耗电量也在可接受范围内。这是一款创新产品，整体位于行业的先锋水平。价格方面，这款产品目前电商上销售1799元。

格兰仕DR空气炸微波炉让“宇宙厨房”不再停留于概念层面，通过功能集成与创新，无明火、无油烟地烹饪不再是幻想。