蒸箱烤箱独立操作 德意蒸烤均衡集成灶S-90H1

【天极网家电频道】集成灶是近几年新兴的厨房电器，以多功能、小体积吸引消费者。德意蒸烤均衡集成灶（JJZ(Y/T)-S-90H1）是今年的新品，它配置吸油烟机、灶具，还有一个48L烤箱+一个48L蒸箱，有超大蒸烤空间，可同时使用、独立操作，蒸烤均衡。烹饪方面具备±1℃精准控温，有8大智能烹饪模式，一键设定即可自动蒸烤，多种美味同时享，营养均衡。目前价格1.88万，下面来看看。



德意蒸烤均衡集成灶S-90H1

德意蒸烤均衡集成灶S-90H1，机身整体可拆分为三部分：机头、燃气灶、多功能下柜。这是德意首创的模块化分体结构，颇有特色，这种分体设计可以使其运行更高效稳定，搬运、安装、清洁、维保更方便。



模块化结构设计，整体可拆分为三部分

配置上，德意S-90H1集成了油烟机、燃气灶、烤箱、蒸箱等多种厨电功能。机头部分的顶部是保温置物台，中间是烟机进风口。燃气灶部分，主要是灶台炉头，中间的触控面板可控制油烟机及炉头功能。下方就是并列的烤箱、蒸箱，打开下拉门后，可以看到二者容积相同。烤箱蒸箱上方是触控及显示面板，其右是蒸箱的水箱。



德意蒸烤均衡集成灶S-90H1，正面

机身右侧面可以看到天然气进气口、油烟机排烟口、提手。侧面可以清楚地看到机身三个部分之间的分隔。

这款集成灶名为“蒸烤均衡集成灶”，下面就是它的蒸烤部分。



左烤箱、右蒸箱，双腔同样大

厨房一般面积不大，容不下太多的电器。近些年蒸箱、烤箱流行，有些家庭却因为厨房空间有限而不能使用，内置了蒸烤功能的集成灶正好解决了这一难题。“蒸烤均衡系列集成灶”是德意自主研发，48L纯蒸+48L单烤，双腔同样大，可以同时使用。



蒸箱烤箱进深达40cm

据官方资料，德意蒸烤均衡集成灶S-90H1的蒸烤空间是目前业内最大的空间，可容纳16个标准餐盘。在我们实际测量中，其蒸烤箱的进深达到40cm，入口处的宽、高各为33cm（过了门口的硅胶圈后内部更大点），目测可以轻松放入一整只鸡或鸭子、一条大鱼。



蒸烤完毕

德意S-90H1的蒸烤箱配置了4个盘子，其中烤箱是1个烧烤架、1个食物盘，蒸箱是2个蒸盘（有孔），可以相互共用。



水箱

蒸、烤箱上方有一块触控面板，蒸、烤可独立操作，可同步烹饪。操控上提供了预约、温度调节、时间调节、童锁、照明、暂停等操作。



蒸烤功能触控面板，各自独立操作，提供多种烹饪程序

蒸烤各内置了8大智能模式，烤有肉类、鱼类、牛排、蛋糕、煎烤、烧烤、快烤，蒸有肉类、谷物、蔬菜、蒸蛋、速蒸、保温、发酵、清洁。这些模式按照设定的程序调节火候、温度、热曲线、时间等，用户可以简单上手，轻松烹饪。

价格：目前电商价格18800元。

编辑点评：总的来说，德意这款蒸烤均衡集成灶功能齐全，适合喜欢蒸烤功能、经常聚会的家庭，有兴趣的朋友可以关注。