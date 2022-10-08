一机多用蒸烤合一，格兰仕蒸烤箱D30

作者：老谢

【天极网家电频道】格兰仕蒸烤箱D30，具体型号格兰仕SG26T-D30，属于格兰仕的风味蒸系列，它具备蒸、烤两大功能，特点是蒸汽量大，可以媲美传统蒸锅；烧烤功率大，功能强劲。一机多用，可以实现蒸箱、烤箱、酸奶机、干果机、消毒柜、电炖盅、电饭煲等多种功能。



格兰仕D30蒸烤箱

蒸方面，格兰仕D30蒸烤箱模拟蒸笼旺火，通过足量饱和的沸腾蒸汽，保留食材的鲜、嫩、弹、滑的口感。底部蒸发盘实现沸腾蒸，产汽更均匀，1600W的蒸汽功率，8秒就可出蒸汽，速度非常快。纯蒸50-100℃、高温蒸110-180℃、低温蒸70℃等三种蒸模式，操作更细致，烹饪食材更有针对性。

“蒸”作为流传千年的中华烹艺，极具东方特色，也是现代家庭烹饪的常用方式之一。中华民族饮食文化博大精深，从简单的蒸蛋到珍馐食材，“蒸”最能保持食材本来的“鲜肥”之味。从古至今，蒸菜不仅是国宴大师们的重头戏，也是人们餐桌上的家常菜。



用格兰仕D30蒸烤箱烹饪小龙虾

麻辣爽快的小龙虾，要蒸才够鲜。我们借助格兰仕D30蒸烤箱，烹饪蒜香小龙虾，用一道蒸出来的美味抚慰大家的胃肠。蒜香小龙虾做法相对简单，只需将处理好的小龙虾均匀摆在餐盘上进行调味，随后放入格兰仕D30蒸烤箱中，95℃蒸10分钟便香气扑鼻――这样充满快意的菜非常受我们年轻人们的喜爱。

烧烤方面，它设有上下双烤管，同样也有上烧烤、下烧烤、立体烤三种模式，下烤110-160℃，上烤110-170℃，立体烤110-200℃。烧烤功率1200W，火力强劲，脱脂减油。

操控方面，格兰仕D30蒸烤箱配置了LCD三色全息显示屏，看起来相当有科技感。一键导航式菜单，操作简单。智能菜单，还原营养鲜蒸、酥香脆烤的魅力。多种设定程序，可以实现营养解冻、蒸汽、烧烤、预约、排余水、除垢、消毒等多种功能。

外观方面，格兰仕D30蒸烤箱采用黑色面板、银色拉丝、银色拉丝门把手、透光触摸按键，设计科技又时尚。

价格：格兰仕SG26T-D30，市场价格约3599元。

编辑点评：用格兰仕产品，可以打造一个无明火无油烟的高科技厨房，体验美味又便捷，安全又健康。